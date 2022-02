Ancine anuncia edital de R$ 48 milhões para a produção de novos filmes

Os outros R$ 40 milhões, da categoria regional, não incluem propostas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

A diretoria colegiada da Ancine (Agência Nacional do Cinema) irá anunciar nesta terça (1º) um edital de

R$ 85 milhões para novos projetos de longas-metragens. Podem ser obras de ficção, documentário ou animação, desde que voltadas para exibição em salas de cinema.

Desse total, R$ 45 milhões serão direcionados para produtores de qualquer localidade do país. Os outros R$ 40 milhões, da categoria regional, não incluem propostas dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Um levantamento da Ancine (Agência Nacional do Cinema) mostrou que o órgão aprovou em 2021 cerca de R$ 600 milhões para investimentos do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), principal fonte de recursos do setor.

A agência, após problemas de orçamento que paralisaram verbas, diz ter feito “ajustes de gestão” que permitiram a retomada da liberação.