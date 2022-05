Ana Paula Renault assume medo, mas enfrenta bolsonaristas

Apresentadora conta que tem sofrido com ameaças por seu posicionamento contra o atual governo

Ana Paula Renault, 40, anda apavorada com as ameaças que vem sofrendo diariamente nas redes sociais. A jornalista e apresentadora do podcast 4TalkCast resolveu denunciar os ataques em um vídeo na madrugada desta sexta-feira (27). Ela chega a chorar de medo e acusa bolsonaristas.

“Recebo várias ameaças de morte, fazem montagens do meu rosto com um tiro na testa. A extrema direita tenta destruir a reputação das pessoas que são contra o governo”, começa explicando Ana Paula.

Ela até relembrou um episódio recente no seu podcast, quando se levantou no meio de uma entrevista depois de discutir com um convidado. “Tudo começou com ele dizendo que não existe gordofobia. Eu quis provar por A + B que uma jornalista da Globo tinha sido demitida por estar acima do peso. Ele pediu provas. Disse que era mentira, anedotas, ria e debochava”, diz Ana Paula que o chamou de ‘extremista’ e ‘bolsonarista’. Ela revela que a partir desse episódio não teve mais paz.

“Não podemos mais dar voz para esse tipo de gente e de movimento, querendo nos silenciar. Vocês não irão me silenciar. Vocês não vão me calar. Estou fragilizada sim, mas eu estou viva e enquanto eu estiver viva eu vou falar”, dispara ela.

Ana Paula ainda revelou que tem sido vítima de várias fake news espalhadas pelo mesmo grupo de defensores de Jair Bolsonaro. Os comentários são sobre a sua saída do programa “Fofocalizando”, do SBT, no início de novembro do ano passado. A demissão aconteceu no mesmo dia da morte da cantora Marília Mendonça. “Esse meu problema ficou ínfimo diante da tragédia de Marília. Mas ele continuou existindo”, destaca para logo acrescentar detalhes da situação.

“Falaram que eu bati na Flor, que era minha colega de elenco. Chris Flores teve que entrar no meio, imagina a cena. Que briguei com Nívea, a maquiadora, briguei com Tati, minha figurinista, que arrumei um pandemônio no SBT e isso não aconteceu”, finaliza.