Ana Maria Braga pede desculpas por uso de expressão racista e afirma que não repetirá o erro

Ana Maria Braga, 72, pediu desculpas nesta quinta (23) no Mais Você (Globo) por ter usado uma expressão racista durante o programa ao vivo do dia anterior. Na ocasião, ela falou “inveja branca”, o que gerou diversas críticas nas redes sociais. “Ontem fiz um comentário sobre inveja. Teve gente, principalmente da comunidade negra, que se sentiu ofendida. Eu li os argumentos na internet e vi que as pessoas têm razão. Faço questão de pedir desculpas”, afirmou.

Ela também disse que pessoas mais velhas como ela ainda usam expressões que “fizeram parte de um outro momento”, mas que ela aprendeu com o erro. “São vícios de linguagem. Humildemente, peço desculpas. Não se repetirá”, completou. “Inveja branca” é considerada uma expressão racista por usar uma cor clara para minimizar um sentimento ruim. Em contrapartida “preto” ou “negro” costumam ser associados a algo negativo, em expressões como “lista negra” ou “a coisa está preta”, por exemplo.

Ana Maria tinha dito, em conversa com Fabrício Battaglini, que estava com “inveja boa, inveja branca” do repórter porque ele estava em uma plantação de girassóis. Em março deste ano, a apresentadora também pediu desculpas por ter citado o termo “racismo reverso” para criticar as atitudes de Lumena dentro do BBB 21.

“Na maioria das vezes sobre esse assunto somos desinformados. Ativistas e pensadores da atualidade criticam esse preconceito contra brancos definindo que racismo não se define pela cor. É um sistema de opressão que tem relação com relações de poder. E os negros não possuem poder para serem racistas contra brancos”, afirmou na ocasião. “É um reflexo da dificuldade da sociedade em lidar com essas questões. Vamos aprendendo. Já descobri algo que não farei mais. Eu não sabia mesmo e eu errei”, concluiu.