Ana Maria Braga escolhe aumento do café como novo alvo para seus protestos

Com um colar de café, a apresentadora comentou sobre a alta dos preços e cogitou também plantar um pé na horta do Mais Você

Ana Maria Braga, 73, usou novamente o programa Mais Você (Globo) para protestar na manhã desta terça-feira (12). A apresentadora iniciou o programa pedindo para o repórter Fabrício plantar um pé de café no jardim do programa, nos estúdios da Globo, em São Paulo.

“Vamos providenciar não só um pé, mas dois pés de café”, afirmou Ana Maria. Ela ainda disse que o preço do grão subiu 64.66% no último ano. Battaglini comentou que deu falta de um item na roupa da apresentadora e questionou: “Cadê o colar de café?”.

Foto/Reprodução

Alguns blocos depois, ela providenciou um colar com grãos de café. A apresentadora já usou outros acessórios como forma de protesto, seja colares, bolsas ou perucas. No início do mês de abril, ela protestou contra o reajuste de 10,89% dos preços dos remédios no Brasil. Ela surgiu utilizando um colar feito com embalagens de medicamentos.