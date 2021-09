Ana Maria Braga coloca foto de Marcos Mion na capinha do celular

O apresentador relembrou momento do Mais Você no início de agosto, quando a apresentadora elogiou a beleza do repórter Thiago Oliveira

FolhaPress

A apresentadora Ana Maria Braga, 72, decidiu colocar uma foto de Marcos Mion para estampar a capinha do seu celular. Ela mostrou a novidade no Mais Você desta segunda (6) e, posteriormente, nas redes sociais.

Com a brincadeira, Ana Maria retribui gesto de Mion na estreia do Caldeirão no sábado (4). No quadro Isso a Globo Mostra, o apresentador relembrou momento do Mais Você no início de agosto, quando a apresentadora elogiou a beleza do repórter Thiago Oliveira, e disse que se fosse mais nova pediria ele em casamento.

Ainda durante a atração, Mion disse que colocou a foto de Ana Maria na capa do seu celular, e se convidou para tomar café da manhã com ela.v”Fiquei tão emocionada de encerrar o seu programa e ver você com uma foto minha na capa do seu celular que eu mandei fazer uma capinha nova do meu celular”, afirmou a apresentadora.

“Obrigada pelo carinho! Muito bem-vindo! Ainda não tive oportunidade de recebê-lo aqui, vamos falar para eu ver você entrando por essa porta para gente dar aquele abraço e te cumprimentar pelo pai e profissional que você é”, completou.