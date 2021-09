Guaraná Antarctica veste Ana Maria Braga de vira-lata caramelo no Mais Você

Em ação para celebrar sua brasilidade em 100 anos de história, marca convida apresentadora a se fantasiar de um dos bichinhos que mais representam o Brasil

De repente o público ligou a TV e deu de cara com a Ana Maria Braga vestida de vira-lata caramelo, com direito a fantasia completa. A cena que ganhou a telinha na manhã desta sexta-feira, tem explicação!

Guaraná Antarctica, marca que é sinônimo de Brasil, está comemorando 100 anos com uma promoção que tem a apresentadora como embaixadora e quer valorizar coisas que são muito coisa nossa, que só quem é brasileiro entende. E quer algo mais coisa nossa do que Ana Maria na televisão de manhã brincando com os telespectadores vestida com uma fantasia que representa um dos cachorrinhos mais populares e amados do Brasil?

100 anos, 100 prêmios

A ação faz parte da Promoção 100 anos 100 prêmios que vai distribuir mais de R$ 1 milhão em prêmios até o final de outubro: são prêmios semanais de até R$ 5 mil, mensais de R$ 100 mil, até o prêmio final de R$ 500 mil. Para participar, basta comprar qualquer produto da marca e cadastrar o cupom fiscal – cada lata do refrigerante ainda dá direito a dois números da sorte.

Confira mais detalhes e o regulamento completo no site: guaranaantarctica.com.br/100anos.