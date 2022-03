Ana Hikari revela que planejou viagem romântica e o companheiro não foi

Em suas redes sociais a atriz resolveu compartilhar a situação que vivenciou com seus seguidores, “Você dariam um bolo nessa mulher?”

De biquíni, Ana Hikari postou algumas fotos com biquíni com estampa de oncinha. “Nunca diga dessa água jamais beberei… porque até eu me rendi ao animal print rs”, escreveu neste sábado (12).

No Twitter, um usuário respondeu a publicação perguntando se a atriz que interpreta Vanda em “Quanto Mais Vida Melhor”, estaria solteira. Ela disse que o status não tinha mudado e aproveitou para dizer que, da próxima vez que combinassem uma viagem, ele deveria aparecer. “Duvido chamar de novo”, escreveu o seguidor.

A atriz resolveu então abrir uma enquete para os fãs e expor a situação que vivenciou na Bahia. “Chamei o boy pra viajar comigo. Fui lá pro estado que ele mora, tava do lado da casa do boy e ele não apareceu, nem deu notícias. Devo chamá-lo de novo pra viajar?”, tuitou.

“Quem em plena consciência daria um perdido em você? Que moço doido”, respondeu um seguidor. “Mulheres bonitas também levam fora e bolo”, disse outro.

Para concluir a brincadeira, a atriz publicou uma sequência de fotos com a legenda: “Você daria um bolo nessa mulher?”