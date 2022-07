Ana Hickmann e marido são processados por suposta omissão com rede de franquias

O processo é recente, e corre na 1ª Vara Cível do Tribunal Justiça de São Paulo

A apresentadora Ana Hickmann, 41, e seu marido, Alexandre Correa, 50, estão sendo processados por uma empresária que adquiriu uma franquia do Instituto Ana Hickmann e alega não ter recebido suporte para dar prosseguimento ao seu negócio.

Hanae Takahama Schulenburg processa o casal em aproximadamente R$ 197 mil. Ela afirma que assinou o contrato para ter o direito exclusivo de uso da marca comercial do Instituto, a fim de utilizar os direitos oferecidos. No entanto, ela teve que atuar sozinha para o sucesso do empreendimento.

O processo é recente, e corre na 1ª Vara Cível do Tribunal Justiça de São Paulo. A empresária afirma ter recebido um retorno financeiro extremamente baixo e responsabiliza a condução dos negócios da franquia e a postura relapsa da apresentadora e do Instituto pelos prejuízos.

O Instituto Ana Hickmann é uma rede de escolas profissionalizantes da área da beleza. As franquias oferecem cursos para que pessoas aprendam diversas áreas como maquiagem, cuidados com o cabelo, manicure e até mesmo gestão de um salão. Procurados pela Folha de S.Paulo, o Instituto e a apresentadora não retornaram até a conclusão deste texto.