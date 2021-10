Amigos, mar e um despertar embalam “Descubra sua força”, o novo single do Benziê

Cheio de mensagens sobre a vida, o casal Benziê, formado por Vic Conegero e Du Pessoa considera os versos da nova canção uma espécie de oração

A música fala sobre você descobrir sua força, sobre plantar e colher, sobre se sentir vivo. Fala sobre um despertar para uma nova vida, voltada a sua essência. O single é o segundo lançamento de um EP programado para o primeiro trimestre do próximo ano, com as mais novas canções do Benziê.

A canção surgiu em uma das viagens do Benziê, há uns 4 anos, na presença do amigo, arquiteto e compositor Thiago Foltran (que também participou da composição do single “Bom Poder Falar de Amor” de Benziê).

“Tínhamos apenas o começo da música, que acabou caindo no esquecimento e ficando pra trás”.

Anos se passaram, e o duo acabou se mudando para o litoral, onde hoje despertam uma cena local que estava adormecida. “Quando viemos morar aqui, essa música voltou a soar na mente, e não teve como, tivemos que terminar de escrevê-la”.

Justamente quando estávamos finalizando, recebemos no litoral os amigos Mari B., Lucas Calais e Pedro Calais, que abençoaram o especial da música com uma frase e brisas musicais.

“Essa música foi muito real, ela simplesmente aconteceu. É isso que buscamos nas nossas canções, cada dia mais essência, mais sentimento. Amamos o resultado e toda essa maturidade que a canção adquiriu com o tempo e novas idéias”

A construção musical também aconteceu no litoral, entre uma sessão de surf ou um show nos bares locais, o casal produziu a canção com o produtor Peter Mesquita, em Juquehy.

“Gostamos da energia daqui, e procuramos fazer tudo ser inspiração a nossa volta. Produzir direto do litoral é um sonho, e um grande privilégio”, diz Du.

A música foi finalizada em São Paulo no estúdio C4, onde colocaram as vozes e gravaram ajustes finais com mix e master do Luizinho Moraes.

O Benziê acredita numa nova cena musical, vinda de pessoas conectadas com sua essência, com a natureza e com o bem.

O duo vem embalado do último lançamento “Tenha do Seu Lado”, lançado em setembro, single que já bateu a marca de + 200.00 plays nas plataformas e entrou na programação de diversas rádios de São Paulo, entre elas a Alpha FM, Disney, e outras rádios do interior e do litoral.