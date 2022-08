Amber Heard troca de advogados para apelar de decisão contra Johnny Depp

Nova equipe jurídica defendeu jornal em processo contra Sarah Palin

Amber Heard, 36, contratou nova equipe de advogados para apelar da decisão do júri no processo por difamação concedido a Johnny Depp, 59. Em junho, ela perdeu o processo para o ex-marido e foi condenada a pagar indenização de US$ US$ 8,35 milhões (cerca de R$ 42,5 milhões).

Heard anunciou nesta segunda-feira (15) que contratou o escritório de advocacia Ballard Spahr. Os advogados David L. Axelrod e Jay Ward Brown, que vão representar a atriz, defenderam com sucesso o New York Times contra um processo de difamação movido pela ex-governadora do Alasca, Sarah Palin.

Elaine Bredehoft , que foi a principal advogada no julgamento, anunciou a saída da equipe, mas não explicou o motivo. Ela disse que é o momento perfeito para “passar o bastão” e que fez a devida diligência para garantir que a nova equipe esteja pronta. O advogado Ben Rottenborn foi mantido como co-conselheiro no caso.

Os novos advogados disseram que estão confiantes que o tribunal de apelação interpretará a lei a favor de Heard e limpará o nome da atriz. “Nós acolhemos a oportunidade de representar a senhorita Heard nesta apelação por ser um caso importante para as implicações da Primeira Emenda para o país”, disseram os novos advogados.

Em maio, dias antes de depor em tribunal no processo de difamação movido pelo ex-marido, a atriz também trocou a equipe de relações públicas. Ela não estava gostando na época da cobertura que está recebendo na mídia sobre sua batalha judicial com Depp, segundo o The Post.