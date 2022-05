Amber Heard levou James Franco para casa um dia antes do divórcio com Johnny Depp

A atriz afirmou que o “amigo”, rotulado como amante dela, esteve na cobertura antes do pedido de divórcio

O julgamento do processo que envolve o ex-casal Amber Heard, 36, e Johnny Depp, 58, segue quente nos Estados Unidos cinco semanas após seu início. Agora, imagens do circuito interno repercutidas pela People mostram que o ator James Franco, 44, rotulado como amante de Amber, esteve na cobertura com ela um dia antes do pedido de divórcio entre ela e Depp.

Amber confirmou que o amigo esteve em sua casa. Era dia 22 de maio de 2016, de acordo com o que indicava a câmera do circuito interno do elevador. Nas imagens, Franco, de boné e mochila, recosta a cabeça no ombro dela, que retribui com um carinho.

A própria Amber, quando lembrada do ocorrido, confirmou que de fato ele esteve em sua casa no dia em que Depp não estava na cidade, embora não soubesse do paradeiro dele. Também disse que tinha medo de o ex-marido aparecer e que dias depois, em 27 de maio, pediu ordem de restrição para poder trocar as fechaduras de onde estava morando.

Heard explicou que era “amiga intima” de Franco, com quem fez dois filmes. E afirmou que Depp muitas vezes ficava com ciúmes e a acusava de ter casos com seus colegas de elenco nos projetos em que trabalhava. Ele odiava Franco.

Segundo a AFP, foi encerrado na terça-feira (17) a parte que coletava os depoimentos de Amber Heard no processo. Seu interrogatório foi concluído. Ela negou veementemente que tenha sido a instigadora das crises de violência que assolaram o casal entre 2015 e 2017.

Na retomada do julgamento nesta quarta-feira (18), como conta o The Independent, quem apareceu para dar seu depoimento foi Raquel Pennington, uma das melhores amigas de Heard na época em que ela estava casada e que esteve presente em diversos momentos em que o ex-casal discutia, já que morava com o marido em uma das coberturas cuja propriedade era de Johnny Depp.

Segundo seu depoimento, num jantar do Dia de Ação de Graças, Pennington diz ter visto Amber com um corte no lábio, rosto vermelho de tanto chorar, cortes nos braços e nos pés e uma região com falta de cabelo na cabeça dela que também estava ensanguentada.