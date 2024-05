Altas temperaturas no Rio surpreendem e irritam Madonna

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Faltando menos de 48 horas para o tão aguardado show pela “Celebration Tour”, a cantora Madonna tem se mostrado um pouco irritada. Motivo? O calor de mais de 35 graus registrado no Rio de Janeiro desde que ela chegou à cidade na segunda-feira (29).

Nesta quinta (2), quando os termômetros marcavam 34 °C por volta das 10h, Madonna reclamou do dia quente para as pessoas mais próximas da sua produção (mal sabia ela que, segundo a previsão do Alerta Rio, a temperatura chegaria aos 39 °C em alguns bairros).

O problema é que, tanto para os ensaios como para a malhação, a norte-americana pede que a temperatura máxima fique registrada no ar condicionado. Mas depois orienta que ela seja diminuída por preocupação com a voz.

A Folha de S.Paulo apurou que apesar da irritação, a cantora sorri para os funcionários e sempre agradece a gentileza.

Enquanto Madonna se irrita com o calor, seus bailarinos demonstram o oposto e estão adorando. Nos intervalos dos ensaios nos salões do Copacabana Palace, eles correm para a tradicional pérgula do hotel ou vão se refrescar na praia.