Alok chora no Altas Horas com desabafo de mãe que perdeu filho: ‘O sonho da vida dele era você’

Um momento da edição do programa Altas Horas, da TV Globo, deste sábado, 14, com o DJ Alok está viralizando nas redes sociais. Poliana, uma mãe que há um ano perdeu um filho de 19 anos, resolveu confessar ao músico que o rapaz era seu fã e emocionou os presentes com o desabafo. O apresentador Pedro Bial, a atriz Juliana Paes, e a cantora e ex-BBB Juliette também ficaram sensibilizados com a situação.

“Preciso fazer uma homenagem para o meu filho. Devolvi ele para Deus, vai fazer um ano agora dia 22. O sonho da vida dele era conhecer o Alok, poder ter a oportunidade de estar em um show dele, de vê-lo tocar”, iniciou. Ela seguiu explicando que não sabia que o artista seria uma dos artistas da atração global comandada por Serginho Groisman. “Mais uma vez, filho você está comigo. Então, Alok, receba o abraço do meu filho, que, com certeza, está aqui. O sonho da vida dele era você. Ele te admirava, falava de você e não deu tempo dele poder curtir. Não podia perder essa oportunidade de falar para você”, encerrou.

Alok não segurou as lágrimas e foi até a plateia dar o abraço. “Deveria ter uma lei divina proibindo uma mãe ou um pai ver um filho morrer”, emendou o apresentador. Além da plateia presente, o apresentador Pedro Bial, a atriz Juliana Paes, e a cantora e ex-BBB Juliette, ficaram emocionados com o desabafo. O momento também repercutiu nas redes sociais.

No seu perfil do Twitter, o músico, pai dos pequenos Ravi e Raika, escreveu: “Uma mãe jamais deveria passar pela dor da perda de um filho. Me faltam palavras… Poliana, que Deus conforte seu coração. Não sei explicar ao certo, mas pude sentir a presença do Murilo nesse abraço”.

Uma mãe jamais deveria passar pela dor da perda de um filho. Me faltam palavras…

Poliana, que Deus conforte seu coração.

Não sei explicar ao certo, mas pude sentir a presença do Murilo nesse abraço. ❤ #altashoras

"Alok, receba o abraço do meu filho, q c/ certeza está aqui pq o sonho da vida dele era você. Ele era muito seu fã e não deu tempo dele curtir", diz Poliana, mãe de Murilo, falecido há um ano, emocionando @alokoficial, @juliette, @julianapaes, @oserginho e todos no #AltasHoras 😢

Estadão Conteúdo