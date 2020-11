Allan Massay lança single “Que Noite Louca” nesta sexta-feira (13)

PUBLICIDADE

Ousadia, alegria e muita mistura musical. O novo single do cantor brasiliense Allan Massay, MC Maha e Zero Pacceli — “Que Noite Louca” — aposta em todos esses elementos para garantir uma nova experiência aos amantes da música. A canção tem lançamento previsto para esta sexta-feira (13), no Spotify.

Massay fala da importância da parceria e expectativa para a divulgação. “Trabalhar com essa galera é maravilhoso e me acrescenta muito como artista. O Maha já é conhecido em todo o país com aquele funk envolvente e o Zero também é um grande produtor super conhecido. Estar ao lado de artistas desse nível é uma das minhas maiores realizações como profissional. Estou muito ansioso para ver a reação das pessoas com a mistura de gêneros que fizemos”, ressalta o cantor.

Allan Massay também destacou a brasilidade dos estilos e a importância do funk no cenário musical. “Dentro da minha característica autoral, sempre gostei da mistura de gêneros. E o funk é essencialmente brasileiro e contagiante. O resultado do nosso trabalho é um single diferente, moderno e muito gostoso de ouvir e sentir”, destaca.

O funkeiro MC Maha é conhecido no Brasil por fugir dos padrões do mercado. O artista une elementos da cultura nerd, otaku e geek. No ano passado, Maha também já atingiu a posição de segunda música viral do mundo nas plataformas de streaming. O produtor brasiliense Zero Pacceli tem mais de 100 mil ouvintes mensais e vem conquistando espaço na cena pop por inovar em seus trabalhos, unindo diferentes gêneros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Música e solidariedade

Massay também acredita no poder da música e solidariedade. Destaque da região Centro-Oeste na série 5 Cantos, do Multishow, o cantor brasiliense foi lembrado pelo talento e ações sociais durante a pandemia do novo coronavírus. Em uma live especial de Dia dos Namorados, Massay aproveitou o evento para arrecadar alimentos e insumos com o objetivo de ajudar pessoas afetadas pela Covid-19, para a Rede Feminina de combate ao câncer e ao Movimento #VaiFicarTudoBem, que apoia a comunidade da Chapada dos Veadeiros.