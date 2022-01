Aline Mineiro revela que ex também beijou mulher em Maceió

“Vocês viram as imagens em que eu estava ficando com uma menina e ele do lado, depois ele ficou com a menina também”, detalhou

Após flagra em que aparece beijando mulher ao lado do ex-namorado, a ex-Fazenda Aline Mineiro se pronunciou em suas redes sociais. No Instagram, ela revelou que Léo, seu ex-namorado, também trocou beijos com a moça e que eles tiveram uma relação aberta.

“Vocês viram as imagens em que eu estava ficando com uma menina e ele do lado, depois ele ficou com a menina também”, detalhou. “Nosso relacionamento é aberto para mulheres. Sou bissexual, não tenho problemas para falar disso”.

Aline Mineiro participou do programa A Fazenda enquanto estava namorando Léo Lins, no entanto como a relação era aberta, ela ficou com algumas peoas da casa, como Dayane Mello. A aproximação, contudo, incomodou Léo, que optou pelo término da relação.

A ex peoa explicou que os dois permanecem amigos. “Nós construímos muita coisa juntos, temos amizade, somos parceiros, gostamos de viajar e nos damos bem. Mas no momento, por mais que estamos juntos nos passeios, não estamos namorando. Não sei como será amanhã, se vamos resolver aparecer namorando, não sei; mas, por enquanto, não estamos [namorando]”, acrescentou