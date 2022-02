Alec Baldwin irrita viúvo de Halyna Hutchins por negar responsabilidade

O viúvo de Halyna falou ainda que a segurança das armas não era o único problema no set de filmagem

Matt Hutchins, marido da diretora da fotografia Halyna Hutchins, está irritado com a postura do ator Alec Baldwin, 63, de não aceitar a responsabilidade pela morte de sua esposa com um tiro acidental no set do western “Rust”, em outubro do ano passado.



“Todo feriado, Natal, Ano Novo, nosso aniversário, meu aniversário, Dia dos Namorados, quero dizer, todo feriado é difícil sem ela”, disse o viúvo em entrevista a Hoda Kotb, do programa Today.



Kotb perguntou a Hutchins se ele acha que Baldwin merece “a maior parte da culpa” pela morte de Halyna. “A ideia de que a pessoa que está segurando a arma e causando o disparo não é responsável é absurda para mim”, disse o viúvo, que está processando Baldwin e outros pela morte de sua esposa.



O viúvo de Halyna falou ainda que a segurança das armas não era o único problema no set de filmagem. “Havia uma série de padrões da indústria que não eram praticados e há várias partes responsáveis.”



Kotb também perguntou a Hutchins sobre os comentários de Baldwin chorando durante sua primeira entrevista para a ABC News, no ano passado. O ator disse na época que alguém era responsável pelo que aconteceu. “Não posso dizer quem é, mas sei que não sou eu”, afirmou Baldwin.



Hutchins fez uma crítica dura para a entrevista, alegando que parecia que Baldwin “era a vítima” da situação. “Assistindo ele, eu me senti tão irritado, tão irritado por vê-lo falar sobre a morte dela tão publicamente de maneira tão detalhada e depois não aceitar qualquer responsabilidade depois de ter acabado de descrever a morte dela”, disse Hutchins.



A família de Halyna está processando Baldwin por homicídio culposo. Ele portava a arma que fez o disparo. Em entrevista coletiva no dia 15 de fevereiro, o advogado Brian Parnish argumentou que o ator e outros produtores do western incorreram em “conduta imprudente e medidas para reduzir custos”, resultando na morte de Hutchins.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



O advogado que representa Mathew e Andros, respectivamente marido e filho de Hutchins, apresentou uma lista de “pelo menos 15 procedimentos padrão da indústria” que, segundo ele, foram ignorados pelos produtores no set.