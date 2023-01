Alec Baldwin e responsável por arma serão julgados por homicídio culposo

Em abril do ano passado, Alec Baldwin anunciou que foi inocentado após a investigação policial apontar que ele “não tinha autoridade sobre os assuntos que foram objeto das constatações de violações”

Alec Baldwin e Hannah Gutierrez Reed, a responsável pelas armas no set do filme “Rust”, serão julgados pelo homicídio culposo de Halyna Hutchins.

Homicídio culposo é aquele em que não há intenção de matarNo Novo México, a pena do crime é de até 18 meses na prisão e uma multa de R$ 26 mil (US$ 5 mil). O diretor-assistente Dave Halls fez um acordo e não será julgado, mas ficará em liberdade condicional por seis meses.

Em entrevista à Reuters, a promotora de justiça Mary Carmack-Altwies afirma: “Sob a minha supervisão, ninguém está acima da lei e todos merecem justiça”.

“Após uma revisão minuciosa das provas e das leis do estado do Novo México, determinei que há evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Alec Baldwin e outros membros da equipe do filme ‘Rust'”, disse a promotora à Reuters.