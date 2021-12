Alanis Guillen impressiona vestida como Juma Marruá para remake de ‘Pantanal’

O público teve um spoiler da nova versão de “Pantanal” na noite desta terça-feira (21) durante o especial “70 Anos Esta Noite”, exibido pela Globo. Na cena, a atriz Alanis Guillen, 23, intérprete da protagonista Juma Marruá, aparece com os cabelos soltos e expressão desafiadora enquanto segura uma espingarda.

A imagem foi a primeira divulgada pela emissora após o anúncio de Alanis como Juma, em setembro, e repercutiu rapidamente nas redes sociais. No Twitter, usuários aprovaram a caracterização, e desejaram boa sorte à atriz no desafio de viver uma personagem tão icônica da dramaturgia brasileira.



O remake da novela tem estreia prevista para 2022, e substituirá “Um Lugar ao Sol” na faixa das 21h. Mas a trama começou a ganhar atenção mesmo antes da escolha do elenco, com diversas atrizes demonstrando interesse no papel principal e uma grande especulação nas redes sobre quem seria escolhida.



A paulistana de Santo André fez sua estreia na emissora em 2019. Ela foi protagonista logo em seu primeiro papel, interpretando Rita em “Malhação: Toda Forma de Amar”.



O anúncio de Alanis no papel, que foi de Cristiana Oliveira em 1990, foi tema de especial no Fantástico (Globo), com testes de cena da atriz sendo mostrados ao público. O restante do elenco inclui Jesuíta Barbosa, Renato Góes, Marcos Palmeira, Juliana Paes, Julia Dalavia e Bruna Linzmeyer.