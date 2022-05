Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa negam namoro

Em entrevista ao Fantástico, que foi ao ar no último final de semana, os atores falam sobre o par romântico em ‘Pantanal’

Os atores Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen, par romântico na novela “Pantanal”, negaram que estão namorando ao Fantástico (Globo), neste domingo (29), desapontando os fãs que torcem pelo romance dos atores na vida real.

Antes de responderem à pergunta da repórter, os atores e olharam e fizeram suspense. “A gente não namora”, diz Alanis desapontado todos, inclusive a repórter. Mas Jesuíta responde: “Nos queremos o tempo todo.”

Um vídeo, que circula pelas redes sociais, mostra o beijo do casal depois que Jesuíta aparece de surpresa com um bolo para comemorar o aniversário de 24 anos da atriz, no dia 20 de maio.

Nas imagens, a equipe da novela canta “Parabéns pra você”, Jesuíta entrega o bolo para Alanis e a beija na bochecha. Em seguida, vem o selinho. A química dos dois em cena têm dado o que falar na internet, inclusive, durante o carnaval deste ano, Jesuíta negou rumores de que estariam juntos na vida real.

“As pessoas confundem. Espero que isso dê um gás na novela e as pessoas assistam”, disse ele quando questionado sobre suposto namoro com Alanis.

No dia 20 de maio, ele postou em seu perfil no Instagram uma homenagem à atriz. “Alanis eu quis fazer um movimento, um sol, uma estrela, mas aí tudo já está: tudo hoje ao teu redor, ao centro de você. E daquele jeito só teu, você dividindo ao outro. Gloriosa!”, disse na rede social.