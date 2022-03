Agenda Brasília de 3 a 6 de março 2022

O roteiro semanal com as melhores opções que acontecem na capital federal.

Programação Laguna Gastrobar Brasília

O Laguna é o seu novo Gastrobar à beira do Lago Paranoá. Um novo conceito de diversão para os brasilienses. Confira aqui a programação semanal!

Atrações:

Wilian & Marlon

Fred & Rodrigo

Dj Helmer Muniz

Dj Imanichi

Dj Residente

O Laguna é o seu novo gastrobar à beira do Lago Paranoá. Um novo conceito de diversão para os brasilienses, unindo o melhor da gastronomia com drinks refrescantes em um ambiente único.

Além de ter uma decoração sofisticada, com painéis de led, bangalôs e um menu de drinks e comidas de dar água na boca, o espaço também respeita e segue todos os protocolos sanitários para garantir seu conforto e segurança.

Programação

Sexta-feira (04/03)

Wilian & Marlon

Fred & Rodrigo

Dj Helmer Muniz

Dj Imanichi

Dj Residente

Sábado (05/03)

Em breve

Domingo (06/03)

Em breve

Ingressos

Reservas pelo whatsapp (61) 9.9109-9096

Mais informações

Programação Laguna Gastro Bar Brasília

Endereço: Orla do Clube Ases – SCES Trecho 2, Asa Sul

Reservas: Whatsapp (61) 99109 – 9096

Horário de funcionamento: Terça a quinta, das 18h às 23h, Sexta, das 17h às 01h, Sábado e domingo, de 12h às 01h

Site: https://www.lagunabsb.com.br/

Sujeito a lotação sem prévio aviso

Programação Honoris

Sua sexta-feira pós-carnaval não poderia ser melhor.

Dia 4/3 tem Anderson Leonardo (Molejo) no Melhor Happy Hour do Mundo.

O que já era bom agora ficou muito melhor.

Assim tá bom demais.

Programação

18h: início do evento

19h: Encosta Neu

22h: Anderson Leonardo (Molejo)

0h: Clima de Montanha

Se liga nas promoções

• Cozumel 50% off a noite toda

• Chopp R$ 6,90 até 20h

Reservas de lugares

Válido até 20h; ou

Até atingir 200 pessoas dentro da casa.

Local: Honoris Causa (SIG)

Reservas antecipadas somente aqui no Sympla!

Programação Brazilian Paradise Cafe de La Musique Brasília

Brazilian Paradise no Cafe de La Musique divulga programação semanal. Nova temporada reunirá alta gastronomia, drinks e atrações musicais. Saiba mais aqui!

Atrações:

Benzadeus

Jonnes Veloso

Rick & Rangel

Matheus Hartmann

Gusttavo Carvalho

Pirate Snake

Aquila

Akvo

Kallak

Bloco Santo Pecado

Molejo

Humberto & Ronaldo

Gabe

Um dos principais points da gastronomia e entretenimento da capital, o Cafe de La Musique divulga programação semanal.

O Cafe de La Musique preparou uma edição especial, à beira lago, do Brazilian Paradise. A nova temporada reunirá alta gastronomia, drinks e atrações musicais com nomes de peso nacional, com a vista paradisíaca do Lago Paranoá, cartão postal da cidade.

Programação

04 de Março, Sexta-feira

Zé Felipe & Miguel (Lançamento de DVD)

Rick & Rangel

Matheus Hartmann

Gusttavo Carvalho

Jonnes Veloso

05 de Março, Sábado

Carol Seubert

Daft Hill

Pic Schmitz

Stefano Johansson

Akvo

Matheus Hartmann

Gusttavo Carvalho

06 de Março, Domingo

Benzadeus

Molejo

Bloco Santo Pecado

Gusttavo Carvalho

Jonnes Veloso

Ingressos

04, 05 e 06 de Março

Entrada liberada, apoio aos artistas locais com cobrança de couvert artístico.

Ponto de Vendas

*Lounges a venda no atendimento: (61) 9803-1867 (whatsapp)

Mais informações

Programação Brazilian Paradise Cafe de La Musique Brasília

Data: 04, 05, 06, 11 e 12 de março de 2022

Hora: A partir das 21h

Local: Cafe de La Musique Brasília – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul

Mais informações: @cafebrazilianparadise

Lounges a venda no atendimento: (61) 9803-1867 (whatsapp)

A entrada será permitida apenas com o convite.

Entrada mediante apresentação obrigatória do cartão de vacina com a 1ª e a 2ª dose

Baixe o App do ConecteSUS ou apresente seu cartão de vacina

Uso de máscaras obrigatório

Nany People em Brasília

Nany People retorna a Brasília com seu solo de humor “Tsunany” no Teatro Royal Tulip nos dias 05 e 06 de março. Ingressos à venda! Saiba mais aqui!

O show relata de maneira divertida os diversos “mal- sucedidos hábitos” da vida moderna, como a cirurgia plastica sem limites, os exercícios físicos em excesso, os hábitos tecnológicos desregrados, como o uso indiscriminado de

celulares, aplicativos e as consequências em nossos relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.

Nesse novo solo, a atriz apresenta uma personagem que traz o comportamento de uma RELATORA SOCIAL, que expõe assuntos sobre os diversos temas e permite o espectador se tornar um observador de si mesmo e, é claro, mantendo a linha espontânea de intensa interação com o público.

Já integrou o elenco de diversos programas de TV, como Goulart de Andrade, Programa Hebe, Xuxa Meneghel, Flash, A Praça é Nossa, Cante Se Puder. Na Rede Globo, atuou na novela O Sétimo Guardião onde foi indicada como atriz revelação no prêmio Os Melhores do Ano, e participou da terceira temporada do programa Pop Star. Além disso, construiu uma extensa carreira no teatro, rádio e cinema.

Ingressos

R$ 100,00 (inteira)

R$ 50,00 (meia)

R$ 60,00 ingresso solidário (com doação de 1 kg de alimento)

Ingresso Exclusivo DeBoa com 60% de desconto

Insira o Código Promocional: TSUNANY60 no site da Bilheteria Digital e pague apenas R$ 40,00

*Meia entrada: Estudantes, Menores de 21 anos, Idosos com 60 anos ou mais, Professores e Profissionais da Rede Pública de Ensino.

*PARA INGRESSOS MEIA ENTRADA É NECESSÁRIO APRESENTAR DOCUMENTO QUE COMPROVE O DIREITO AO DESCONTO NA ENTRADA DO ESPETÁCULO.

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

Ponto de Vendas

https://www.bilheteriadigital.com

Bilheteria do Teatro (Formas de Pagamentos aceitas na bilheteria: Aceitamos todos os cartões de crédito, débito, dinheiro. Parcelamento em cartão de crédito. Não aceitamos cheques.)

Mais informações

Nany People em Brasília

Local: Teatro Royal Tulip – Hotel Royal Tulip – SHTN Trecho 1

Data: 05 e 06 de março de 2022, Sábado e Domingo

Horário: Sábado às 21h e Domingo às 19h

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: Aproximadamente 70 minutos

Informações: (61) 3522-9521 / (61) 9.9983-8928

Capacidade do teatro: 500 lugares

Acessibilidade: Estacionamento pago no Hotel Royal Tulip, espaço para cadeirantes e rampas e elevadores de acesso.

Estamos tomando todas as medidas necessárias para sua segurança!

– Uso obrigatório de máscara;

– Apresentação do cartão de vacinação;

– Preferência pela compra on-line.

Programação de despedida do Outro Calaf

Após 32 anos de história, o Calaf anuncia encerramento das atividades. Entre os dias 18/02 a 13/03 teremos uma programação de despedida. Saiba mais aqui!

Atrações:

Ver programação

Sábado (05/03) – Emopalooza: Adeus Calaf!

Pop, Rock, Pop Rock, Pop Punk, Indie Rock e muito mais

Espetáculo O Rei Leão em Brasília

Inspirada no musical da Broadway, Cia. Neia e Nando apresenta O Rei Leão no Teatro Royal Tulip nos dias 05 e 06 de março. Saiba mais aqui!

A meninada irá rir e vibrar com a história do pequeno leãozinho Simba, filho do rei Mufasa e da rainha Sarabi, que foi injustamente acusado da morte do pai e foge para o exílio. Distante de suas terras, o jovem animal faz amizade como javali Pumba e o suricate Timão. Com eles, Simba aprende a filosofia do Hakuna Matata, que significa “sem preocupações”. Anos depois, ao ser descoberto por Nala, sua amiga de infância, Simba tem que decidir se deve assumir suas responsabilidades como rei ou seguir com seu estilo de vida despreocupado.

Inspirada no musical da Broadway, o espetáculo traz um visual africano nos figurinos, coreografias e maquiagens.

Ingressos

Ingressos promocionais até 25 de fevereiro

R$ 70,00 (inteira)

R$ 35,00 (meia)

R$ 40,00 (ingresso solidário)

Ingressos após o dia 25 de fevereiro

R$ 80,00 (inteira)

R$. 40,00 (meia)

R$ 50,00 (ingresso solidário)

*Meia-entrada: estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e funcionários públicos e crianças a partir de 2 anos.

*Ingresso solidário com doação de 1 kg de alimento

Ponto de Vendas

05 de Março, Sábado

06 de Março, Domingo

Mais informações

Espetáculo O Rei Leão em Brasília

Local: Teatro Royal Tulip – SHTN Trecho 1 – Brasília

Data: 05 e 06 de Março de 2022, Sábado e Domingo

Horário: 16h30

Informações: 35229521 // 999838928

*Para ingressos meia entrada é necessário apresentar documento que comprove o direito ao desconto na entrada do espetáculo.

*Não é permitida a entrada no teatro após o inicio do espetáculo. Em caso de atraso, não haverá devolução do valor dos ingressos, nem a troca para outro dia ou sessão.

Mostra Sonora: John Williams no CCBB Brasília

Mostra gratuita “Sonora: John Williams” reabre a sala de cinema do CCBB Brasília com novo visual. Mostra inédita com exibição de 27 longas, de 3 de fevereiro a 4 de março de 2022.

Um dos compositores de trilhas sonoras mais famosos do cinema, John Williams ganha uma mostra inédita com a exibição de 27 longas. SONORA: JOHN WILLIAMS entra em cartaz no Cinema do CCBB Brasília de 3 de fevereiro a 4 de março de 2022. Os ingressos são gratuitos, e devem ser retirados no próprio CCBB uma hora antes de cada sessão.

A programação traz desde obras raras, como “Como Roubar Um Milhão de Dólares”, de William Wyler (1966), a títulos mais populares, como “Tubarão”, de Steven Spielberg (1975) e “Esqueceram de Mim”, de Chris Columbus (1990), além de clássicos contemporâneos, como “Guerra nas Estrelas: O Império Contra-Ataca”, de Irvin Kershner (1980), e “JFK – A Pergunta Que Não Quer Calar”, de Oliver Stone (1991).

Além das sessões presenciais, a mostra SONORA: JOHN WILLIAMS também contará com outras atrações online. No dia 10 de fevereiro (quinta), às 19 horas, acontece o Curso online “Trilha para cinema e a obra de John Williams”, com Tomaz Alves Souza, compositor de trilha de filmes como “Era uma vez eu Verônica”, e “Bacurau” (este em parceria com Matheus Alves). O curso será ministrado na plataforma Zoom, com inscrição no site Eventim. Já no dia 17 de fevereiro (quinta), às 20 horas, ocorre o Debate online com Mateus Alves, Luiza Alvim e mediação de Rafael Bz, com transmissão nas redes sociais do CCBB. Tanto o curso quanto o debate contam com Tradução em Libras. No dia 24 de fevereiro (quinta), às 19 horas, haverá uma sessão presencial e inclusiva de “E.T. – O Extraterreste”, exibido em cópia dublada, com Libras, Audiodescrição e Legenda Descritiva.

Cine CCBB de cara nova!

A mostra “Sonora: John Williams” também marca a reabertura da sala de cinema do CCBB Brasília com uma nova cara: a sala ganhou um lounge de entrada ambientado para os visitantes já entrarem no clima da mostra em cartaz. Para celebrar este lançamento o Centro Cultural Banco do Brasil distribuirá pipoca grátis aos cinéfilos, e os clientes Banco do Brasil ainda ganharão um balde de pipoca especial com pipoca gourmet.

A ação ainda contará com os personagens dos filmes da mostra, apresentando cosplays dos personagens Indiana Jones, Harry Potter e Hermione e de Darth Vader e Princesa Leia. As ativações acontecerão nos dias 03 a 06 de fevereiro e nos dias 12 e 13 de janeiro, de 15h às 19h.

Trilhas sonoras épicas em mostra inédita

“Quem já não assobiou o tema da saga ‘Guerras nas Estrelas’? Quem não sabe de cor pelo menos uma composição de Williams? Pois ele deu a sonoridade de filmes que marcaram uma geração, que possuem fãs até hoje. Tem uma incrível parceria de sucesso com o diretor Steven Spielberg, além de ter trabalhado com diferentes diretores como Alfred Hitchcock, Clint Eastwood, Oliver Stone, Robert Altman, Brian de Palma dentre outros,” explica o curador da mostra, Rafael Bezerra.

Depois de trabalhar como pianista e orquestrador de compositores como Alfred Newman ou Bernard Herrmann, John Williams dedicou-se à composição. A partir dos anos 1960, reafirmou-se como versátil criador de trilhas sonoras para filmes.

O maestro é parceiro recorrente de Spielberg e foi responsável por algumas das mais célebres trilhas da filmografia do diretor, dentre elas estão “Os Caçadores da Arca Perdida” e “E.T. – O Extraterrestre” (1982). Williams também já trabalhou com grandes nomes de Hollywood, como Alfred Hitchcock (“Trama Macabra”, 1976), Robert Altman (“O perigoso adeus”, de 1973), Arthur Penn (“Duelos de Gigantes”, de 1976), Clint Eastwood (“Escalado para morrer”, 1975) e Brian de Palma (“A Fúria”, de 1978).

Se por um lado a seleção da mostra traz o Williams monumental de trilhas grandiosas de sagas épicas-pop, como também “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” (2004) e “Jurassic Park” (1993), por outro, há também as composições para filmes mais intimistas e centrados em histórias de pessoas comuns, como em “As cinzas de Angela”, de Alan Parker (1999); “Stanley e Iris”, de Martin Ritt (1990); e “O turista acidental”, de Lawrence Kasdam (1988).

Programação

Dia 03/03, Quinta-feira

19h – A Fúria (The Fury, 1978, 118min, 14 anos)

Dia 04/03, Sexta-feira

19h – O massacre de Rosewood (Rosewood, 1997, 142min, 14 anos)

Ingressos