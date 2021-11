Agenda Brasília 26, 27 e 28 de novembro

Whindersson Nunes volta a Brasília dia 27 de novembro às 21h, no Ginásio Nilson Nelson. Com seu último espetáculo “A Volta Do Que Não Foi”

Whindersson Nunes volta a Brasília dia 27 de novembro às 21h, no Ginásio Nilson Nelson. Com seu último espetáculo “A Volta Do Que Não Foi”. Saiba mais aqui!

Com inegável carisma e talento único para contar histórias, Whindersson Nunes, se supera mais uma vez em “A Volta Do Que Não Foi” levando ao público um stand-up recheado de momentos hilários, que remetem a diferentes momentos de sua vida e percepções de mundo.

Nesse show, Whindersson conta sobre suas aventuras e perrengues nos quatro continentes por onde passou ao longo de sua turnê mundial em 2019 e sobre o tempo em que ficou afastado dos palcos. O mesmo humor afiado de sempre dá o tom ao espetáculo, mostrando uma fase mais madura do artista, que consegue, como ninguém, rir de si mesmo e fazer graça das situações mais inesperadas.

Ingressos

1º lote

De R$ 60,00 a R$ 140,00 (meia entrada)

*Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

*Meia solidária, mediante doação de 2kg de alimento não perecível.

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Ponto de vendas

Mais informações

Data: 27 de novembro de 2021, Sábado

Horários: Abertura dos portões às 19h30, Show às 21h

Loca: Ginásio Nilson Nelson

Informações: @giralprojetos

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

– É obrigatória a permanência dentro dos veículos;

– Respeitem a distância de 2 metros entre cada veículo estacionado;

– Somente será permitido a entrada de uma pessoa por vez nos banheiros, devendo ser mantida a distância na fila;

– Deverá permanecer com máscara ao se deslocar para uso dos sanitários;

– Terá álcool em gel para uso dos clientes e funcionários

– A lanchonete está funcionando com pedidos via app (https://cinedrivein.com/cardapio/)

Cine Drive-in Brasília volta a funcionar

De acordo com o Decreto Nº 41.913 de 19 de março de 2021, o Cine Drive-in foi autorizado a funcionar.

Medidas de segurança:

Sobre o Cine Drive-in Brasília

Inaugurado em 1973, o Cine Drive-in de Brasília faz parte da história cultural e afetiva da capital federal. Praticamente no centro da cidade, o Cine Drive-in possui localização privilegiada, ao lado do Estádio Nacional de Brasília. O cinema ao ar livre, que possui uma tela de concreto de 312 metros quadrados, tem 15 mil metros quadrados de área asfaltada e é capaz de acomodar 500 veículos estacionados. É o único Drive-in em funcionamento na América Latina atualmente.

O espaço de entretenimento voltou a funcionar para continuar oferecendo uma programação de qualidade, tanto para os cinéfilos de plantão quanto para quem tem filhos pequenos e quer apenas curtir um bom filme num local ao ar livre.

Programação

25/11/2021 a 01/12/2021

Encanto – Dublado

Animação, Família, Fantasia, Comédia – Classificação livre

Duração: 103 min

Diariamente às 18h40 (Exceto dia 29/11 – Não haverá exibição)

Ghostbusters – Mais Além – Dublado

Aventura, Ação, Comédia – Classificação 12 anos

Duração: 123 min

Diariamente às 20h20 (Exceto dia 29/11 – Não haverá exibição)

Uma História de Família – Legendado

Drama – Classificação 14 anos

Duração: 89 min

Diariamente às 22h30

Ingressos

2ª a 5ª feira R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia.

6ª feira a domingo e Feriados R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia.

Mais informações

Endereço: Cine Drive-in Brasília – Trecho 1 Centro Desportivo Presidente Médice – Asa Norte

Site oficial: https://cinedrivein.com/

Feicultura – Feira de Cultura e Economia Criativa

Feicultura, de 25 a 28 de novembro no museu Nacional, com shows musicais, teatro infantil, dança, moda, gastronomia, oficinas de fotografia, DJ e muito mais!

Entre os dias 25 e 28 de novembro, será realizada a primeira edição da Feira de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal que vai trazer arte, cultura e criatividade para o público candango, na área externa do Museu Nacional da República.

Organizada pela Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa (AECEC), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o evento também marca a reinauguração da praça do Setor Cultural Sul, que foi totalmente revitalizada. O evento contará com uma programação repleta de manifestações artísticas com shows, teatro infantil, dança, feiras de artesanato, gastronomia, moda, cultura afro, contação de histórias, literatura, exposições e oficinas de empreendedorismo cultural, fotografia e DJ.

Com entrada gratuita, a Feira propõe a retomada da economia criativa de Brasília e a valorização de identidades criativas, prestigiando trabalhos de artistas nacionais e brasilienses. O evento vai reunir nomes da cena local como Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, grupo Samba Urgente, Digão (Raimundos), Philippe Seabra (Plebe Rude), GOG, Bboy Samuka (breakdancer), Turko (grafiteiro), Realleza (rapper e cantora), Tio André (mágico), Flyer Companhia de Dança, e o Coletivo Cultural Favela Mob, entre outros. Vale destacar que o evento será transmitido ao vivo pelo YouTube, pelo canal da AECEC.

Programação

25/11 – Quinta-feira

15h – DJ Higor

16h – Cerimônia de abertura oficial da feira com a presença da imprensa e autoridades

18h – Apresentação de ballet

19h – Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro

26/11 – Sexta-feira

15h – DJ Ocimar

18h – Grafite ao vivo com Turko

18h – Roda de capoeira

19h – Apresentação de dança com Bboy Samuka

20h – Duelo de Rima

21h – GOG e Realleza

27/11 – Sábado

14h – Contação de histórias

15h – DJ

16h – Mágico Tio André

19h – Apresentação de dança de gafieira

20h – Valerinho Xavier e grupo Chorando à beça

21h – Samba Urgente

28/11 – Domingo

14h – Contação de histórias

15h – DJ Higor

16h – Mágico Tio André

17h – Apresentação de dança contemporânea com Flyer Companhia de Dança

19h – Digão (Raimundos) e Philippe Seabra (Plebe Rude)

Programação das oficinas

As inscrições devem ser feitas pelo site ou app O Que Vem Por Aí

25/11 – Quinta-feira

8h – Oficina de fotografia

10h – Oficina de DJ

10h – Oficina de empreendedorismo cultural

26/11 – Sexta-feira

8h – Oficina de fotografia

10h – Oficina de DJ

10h – Oficina de empreendedorismo cultural

27/11 – Sábado

8h – Oficina de fotografia

10h – Oficina de DJ

10h – Oficina de empreendedorismo cultural

28/11 – Domingo

8h – Oficina de fotografia

10h – Oficina de DJ

10h – Oficina de empreendedorismo cultural

Expositores

Moda: Sonho e Conforto, Nós de Amora, Adentro, Moda Fashion;

Artesanato e Artistas Plásticos: Impacto com Papelão, FP Quadros em Quilling, Maria Corujice, Zabeli Biscuit e Urakins Biscuit;

Literatura: Artesana jogos pedagógicos, Evaneide Arteira, Sinta Minha Poesia, Salada de Letras, Misabell Bazar, Celeiro Literário, Academia Aguaslindeses de Letras, Almub, Academia Olhos D’Água e Marília Mangueira;

Gastronomia: Los Cabrones, Dog do Bartô, Coffe Bike, Sabor da Bahia, Dr. Crepe, La Bamba, Doce Ninna, Bike Dog Artesanal, Ponto Burger;

Cultura Afro: Salão Estúdio África, Ilustra Preto, Somos Mais DF, Mundo Arte Afro, Cristiane Sobral, Meu Espaço Sagrado, Toque Africano, Afrikanus – Roupas e acessórios afro, Yalodê moda étnica, Tambor, arte moda e produção;

Ingressos

Entrada gratuita

Mais informações

Feira de Cultura e Economia Criativa

Data: 25 a 28 de novembro, quinta a domingo;

Local: Área externa do Museu Nacional da República – Setor de Diversão Sul, Eixo Monumental

Horário de funcionamento: quinta e sexta-feira, 15h às 23h; sábado, 11h às 23h; domingo, 11h às 21h

Telefone: (61) 9.9199-9063 / 9.9514-5259

Oficinas da Primeira edição da Feira de Cultura e Economia Criativa

Data: 25 a 28 de novembro, quinta a domingo;

Local: Área externa do Museu Nacional da República – Setor de Diversão Sul, Eixo Monumental

Horário: 8h às 12h

As inscrições devem ser feitas pelo site ou app O Que Vem Por Aí

Site para inscrição: https://www.oquevemporai.com/