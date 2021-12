Agenda Brasília 18 e 19 de Dezembro

O melhor do que acontece em Brasília com diversidade para todos os gostos. Lembrando sempre de se divertir com segurança

Rodrigo Marques em Brasília Ingressos 70,00 (meia) + taxa

140,00 (inteira) + taxa *Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

*Meia-entrada para os casos previstos em lei. Meia solidária mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Ponto de Vendas ingressodigital.com Mais informações Rodrigo Marques em Brasília Local: Museu Nacional da República

Data:18 de Dezembro de 2021, Sábado

Sessões: 19h e 21h

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 70 minutos.

Informações: Instagram @giralprojetos Wine Sounds Programação Quinta-feira com sertanejo, das 19h às 00h

Sexta-feira com jazz, das 19h às 00h

Sábado com rock, das 19h às 00h

Domingo com MPB, das 17h às 22h Ingressos Couvert artístico: R$ 20,00 reservas feitas até quarta-feira

R$ 30,00 reservas feitas a partir de quinta e na hora *Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio Mais informações Wine Sounds CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Data: Quinta, Sexta e Sábado

Horário: Quinta, Sexta e Sábado, das 19h às 00h / Domingo, das 17h às 22h

Endereço: Associação dos Servidores do Tribunal de Contas da União (ASTCU) – Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2

*As reservas são feitas somente pelo app e são individuais. Obrigatoriamente cada pessoa deve se cadastrar em uma conta própria e fazer a sua reserva, não sendo possível fazer a reserva para outra pessoa. Worlld Brasília Programação 18 de Dezembro, Sábado George Henrique & Rodrigo Ingressos 18 de Dezembro, Sábado 1º lote: R$ 50,00 + taxa Mais informações Worlld Brasília CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Data: 03 de Dezembro de 2021, Sexta-feira (Inauguração)

Hora: A partir das 20h

Local: SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145 – Em frente a Distribuidora da Petrobras

Telefone: (61) 98383-3939 Programação Mezanino Torre de TV Programação 18 de dezembro, Sábado Matheus Meca Ingressos Entre R$ 110,00 e R$ 220,00 *Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

*Meia entrada para doares de 1kg de alimento Ponto de Vendas https://www.mezaninobrasilia.com/ Mais informações Programação Mezanino Torre de TV CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Data: Ver programação

Local: Torre de TV (Eixo Monumental, Brasília)

Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, 9h às 23h, sexta e sábado, 9h às 4h; domingo, 9h às 23h;

Para mais informações: Instagram @meza.nino Complexo Fora do Eixo Programação Sábado (18/12) Grupo Na Gandaia

Mistura 61 (Pagode)

Chicco Aquino

Last Code

DJ A Domingo (19/12) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Grupo Simples Tok (Pagode)

Danilo Lira (Axé e Swingueira)

Wesley Calixto

DJ Kacá Ingressos Couvert artístico ou entrada a ser pago na entrada Vendas antecipadas https://www.barforadoeixo.com/venda-antecipada Mais informações Programação Complexo Fora do Eixo CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Endereço: SAAN – Brasília

Telefone: (61) 99610-1777

Horário de funcionamento: Terça e Quarta, das 18h às 01h, Quinta, Sexta e Sábado, das 20h às 05h, Domingo, das 17h às 03h

Sujeito a lotação sem prévio aviso Importante:

– O uso de máscara é obrigatório

– Verificação da temperatura na entrada

– Álcool em gel disponível em diversos pontos do bar

– Intensificação da higienização dos ambientes

– Capacidade de público reduzida Shed Club Brasília Programação Sábado (18/12) Pic Schmitz

DJ Haas

DJ Residente Domingo (19/12) Daft Hill

Court -t

Thiago Brava

Ygor e Matheus Ingressos A partir de R$ 60,00 Ponto de Vendas Na hora e no local Mais informações Data: 17, 18 e 19 de Dezembro de 2021

Hora: a partir das 18h

Endereço: Setor de Clubes Sul – SCES, Trecho 02, cj. 26/27 – Próximo ao Cota Mil

Instagram @shedclubbrasilia Laguna Gastrobar Brasília Programação Sábado (18/12) Clima de Montanha

Guga Cammafeu

Fab Sales

Igor Santos

Raffa

André Junqueira Domingo (19/12) Tchakabum

Primeiro Beijo

Thiago Nascimento

Maffra

Paulo Veríssimo Ingressos Couvert artístico ou ingresso a ser pago na entrada Mais informações Programação Laguna Gastro Bar Brasília Endereço: Orla do Clube Ases – SCES Trecho 2, Asa Sul

Reservas: Whatsapp (61) 99109 – 9096

Horário de funcionamento: Terça a quinta, das 18h às 23h, Sexta, das 17h às 01h, Sábado e domingo, de 12h às 01h

Site: https://www.lagunabsb.com.br/

Sujeito a lotação sem prévio aviso