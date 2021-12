Agenda Brasília 10, 11 e 12 de Dezembro

O roteiro semanal com o melhor do que acontece na capital federal. Lembre-se de se divertir com segurança

4 Amigos em Brasília

INGRESSOS

65,00 (meia) + taxa

130,00 (inteira) + taxa

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

*Meia-entrada apenas para os casos previstos em lei. Não aceitamos kilo de alimento.

Ponto de Vendas

Mais informações

4 Amigos em Brasília

Local: Museu Nacional da República

Data: 11 e 12 de Dezembro de 2021

Sessões: 11.12 (Sáb) às 19h / 11.12 (Sáb) às 21h / 12.12 (Dom) às 18h / 12.12 (Dom) às 20h

Classificação indicativa: 16 anos

Informações: (61) 9 9212.9500 / (61) 9 9642-9480 / (61) 9 8109.9080

Programação Mezanino Torre de TV

Localizado no primeiro andar da Torre de TV, no Eixo Monumental, o espaço é totalmente vazado e espelhado, com uma vista em 360º da cidade, onde os visitantes vão poder desfrutar de uma experiência única desde o café da manhã, ao almoço, café da tarde com direito a um dos pores-do-sol mais lindos do Brasil, e o jantar com shows musicais.

Programação

10 de Dezembro, Sexta-feira

Gabe

Ingressos

Entre R$ 110,00 e R$ 220,00

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

*Meia entrada para doares de 1kg de alimento

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ponto de Vendas

Mais informações

Programação Mezanino Torre de TV

Data: Ver programação

Local: Torre de TV (Eixo Monumental, Brasília)

Horário de funcionamento: terça a quinta-feira, 9h às 23h, sexta e sábado, 9h às 4h; domingo, 9h às 23h;

Para mais informações: Instagram @meza.nino

Programação Laguna Gastrobar Brasília

Programação

Sexta-feira (10/12)

Wilian & Marlon

Dj Helmer Muniz

Melão

Imanichi

Sábado (11/12)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Igor Santos

Raffa

Guga Cammafeu

Fab Sales

André Junqueira

Domingo (12/12)

Henrique & Ruan

Primeiro Beijo

Thalita Rangel

DJ Maffra

Paulo Veríssimo

Ingressos

Couvert artístico ou ingresso a ser pago na entrada

Mais informações

Programação Laguna Gastro Bar Brasília

Endereço: Orla do Clube Ases – SCES Trecho 2, Asa Sul

Reservas: Whatsapp (61) 99109 – 9096

Horário de funcionamento: Terça a quinta, das 18h às 23h, Sexta, das 17h às 01h, Sábado e domingo, de 12h às 01h

Site: https://www.lagunabsb.com.br/

Sujeito a lotação sem prévio aviso

Geraldo Azevedo em Brasília

Um dos maiores nomes da MPB em Brasília. Geraldo Azevedo se apresenta em Brasília com o projeto “Geraldo in Concert”, hoje (10/12), a partir das 21h, na AABB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atrações:

Geraldo Azevedo

Ingressos

Entre R$ 840,00 e R$ 120,00 + taxa (meia entrada)

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

Ponto de Vendas

https://furandoafila.com.br/evento/1860/GERALDO_AZEVEDO

Bilheteria da AABB

Mais informações

Geraldo Azevedo em Brasília

Data: 10 de dezembro de 2021, Sexta-feira

Hora: 21h

Local: Salão Coberto da AABB – Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2

Classificação Indicativa: 18 anos

Informações: (61) 99117-1078 (whatsapp) ou (61) 99133-5026 (telefone)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Shed Club Brasília

A Shed Club Brasília está de volta! A nova Shed Brasília Já tem data marcada para sua reabertura, dia 11 de dezembro, sábado. Saiba mais aqui!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atrações:

DJ Zuffo

DJ Dakar

DJs residentes

Ingressos

A partir de R$ 60,00

Ponto de Vendas

Na hora e no local

Mais informações

Data: 11 de Dezembro de 2021, Sábado

Hora: a partir das 16h

Endereço: Setor de Clubes Sul – SCES, Trecho 02, cj. 26/27 – Próximo ao Cota Mil

Instagram @shedclubbrasilia

Jefferson Moraes em Brasília

Atrações:

Jefferson Moraes

Djs Residentes

Cafe de La Musique Brasília recebe Brazilian Paradise, temporada Beira Lago. O evento reunirá o melhor da gastronomia, vinhos, drinks e música com nomes de peso nacional, tudo isso em uma estrutura montada ainda mais próxima da orla do lago Paranoá.

Dia 11 de dezembro, sábado, vai rolar muito sertanejo com Jefferson Moraes no Cafe de La Musique Brasília. Saiba mais aqui!

Ingressos

1º lote ingresso individual: R$ 80,00 + taxa

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

Ponto de Vendas

https://www.sympla.com.br/jefferson-moraes—-cafe-de-la-musique—brazilian-paradise-beira-lago—sabado-1112__1426600

Lounges a venda no atendimento: (61) 9803-1867 (whatsapp)

Mais informações

Jefferson Moraes em Brasília

Data: 11 de dezembro de 2021, Sábado

Hora: A partir das 19h

Local: Cafe de La Musique Brasília – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul

Mais informações: @cafedelamusiquebrasilia e @brazilianparadiseoficial

Lounges a venda no atendimento: (61) 9803-1867 (whatsapp)

Roupa Nova em Brasília

Atrações:

Banda Roupa Nova

O novo show da banda mais romântica do Brasil em Brasília!

Venha comemorar conosco 4 décadas de sucessos, de muitas histórias e principalmente de momentos especiais.

Um evento pra ficar na história!

Seja bem vindo a este espetáculo!

Ingressos

Setor Cadeira Superior: R$ 100,00

Setor Especial: R$ 140,00

Setor Vip: R$ 160,00

Setor Premium: R$ 200,00

Setor Premium Fã: R$ 250,00

Arquibancada Superior: R$ 70,00

Mesa: R$ 2.000,00 (Mesa com 4 lugares: Acesso Vip, banheiro privativo, Whisky ou Vodka 12 anos, água de coco, água mineral)

*Valores de Ingressos acima são referentes a meia entrada e sujeitos a alteração sem aviso prévio.

*Meia-entrada valida para estudantes, professores, idosos, deficientes físicos e doadores de 1kg de alimento não perecível.

Mapa do evento

Ponto de Vendas

Vendas On Line

Ingresso Físico

Lojas Óticas Diniz

Mais informações

Roupa Nova em Brasília – Show Especial 40 anos

Data: dia 12 de Dezembro, Domingo

Local: Ginásio Nilson Nelson

Horário: Abertura dos Portões às 18h / Show previsto para às 20h

Informações: (61) 9.9514-5259

Chiclete com Banana em Brasília

Dia 12 de dezembro, domingo, tem o melhor do axé com Chiclete com Banana no Cafe de La Musique Brasília. Saiba mais aqui!

Atrações:

Chiclete com Banana

Dj Gustavo Carvalho

Dj Matheus Hartmann

Cafe de La Musique Brasília recebe Brazilian Paradise, temporada Beira Lago. O evento reunirá o melhor da gastronomia, vinhos, drinks e música com nomes de peso nacional, tudo isso em uma estrutura montada ainda mais próxima da orla do lago Paranoá.

Dia 12 de dezembro, domingo, tem o melhor do axé com Chiclete com Banana no Cafe de La Musique Brasília. Saiba mais aqui!

Ingressos

1º lote ingresso individual: R$ 80,00 + taxa

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

Ponto de Vendas

https://www.sympla.com.br/chiclete-com-banana—-cafe-de-la-musique—brazilian-paradise-beira-lago—domingo-1212__1423801

Lounges a venda no atendimento: (61) 9803-1867 (whatsapp)

Mais informações

Chiclete com Banana em Brasília

Data: 12 de dezembro de 2021, Domingo

Hora: A partir das 17h / Encerramento às 02h

Local: Cafe de La Musique Brasília – St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 – Asa Sul

Mais informações: @cafedelamusiquebrasilia e @brazilianparadiseoficial

Lounges a venda no atendimento: (61) 9803-1867 (whatsapp)

Worlld Brasília

PROGRAMAÇÃO

10 de Dezemrbo, Sexta-feira

Os Parazim

11 de Dezembro, Sábado

Japinha Conde

Ponto de Vendas

10 de Dezembro, Sexta-feira

11 de Dezembro, Sábado

Loja da Bilheteria Digital: Pátio Brasil – Piso G1 Sujeito a taxa de serviço

Super Forma Nutrição: 303 Sudoeste

Sem taxa de serviço , mas sujeito a taxa no parcelamento em 1x 2x e 3x vezes no cartão de crédito

Pizzaria Nona Pinna

QNM 1 – Ceilândia

Sem taxa de serviço , mas sujeito a taxa no parcelamento em 1x 2x e 3x vezes no cartão de crédito

Pizzaria Nona Pinna

QND 01 Lote 08-Taguatinga

Sem taxa de serviço , mas sujeito a taxa no parcelamento em 1x 2x e 3x vezes no cartão de crédito

Pizzaria Nona Pinna

St. Taquarí Q. 3 loja 13

Sem taxa de serviço , mas sujeito a taxa no parcelamento em 1x 2x e 3x vezes no cartão de crédito

Mais informações

Worlld Brasília

Data: 03 de Dezembro de 2021, Sexta-feira (Inauguração)

Hora: A partir das 20h

Local: SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145 – Em frente a Distribuidora da Petrobras

Telefone: (61) 98383-3939

Programação Complexo Fora do Eixo

Confira aqui a Programação do Complexo Fora do Eixo! Música ao vivo, Happy Hour, Drinks e muito mais animam a programação. Confira!

Sexta-feira (10/12)

Raffa (Pagode)

Grupo Na Gandaia

Nyka

Gabj

DJ Kacá

Hugo Drop

Sábado (11/12)

Molejo

Mistura 61 (Pagode)

Chicco Aquino

Last Code

Seandon

Pepe

Domingo (12/12)

Grupo Simples Tok (Pagode)

Danilo Lira (Axé e Swingueira)

Wesley Calixto

DJ Kacá

Thiago May (Ritmos variados)

Wine Sounds

Wine Sounds, lugar intimista e despojado que une vinhos para todos os gostos e bolsos, boa música e gastronomia, tudo isso ao ar livre. Saiba mais aqui!

Atrações:

Quinta-feira – Sertanejo

Sexta-feira – Jazz

Sábado – Rock

Domingo – MPB

Programação

Quinta-feira com sertanejo, das 19h às 00h

Sexta-feira com jazz, das 19h às 00h

Sábado com rock, das 19h às 00h

Domingo com MPB, das 17h às 22h

Ingressos

Couvert artístico:

R$ 20,00 reservas feitas até quarta-feira

R$ 30,00 reservas feitas a partir de quinta e na hora

*Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio

Mais informações

Wine Sounds

Data: Quinta, Sexta e Sábado

Horário: Quinta, Sexta e Sábado, das 19h às 00h / Domingo, das 17h às 22h

Endereço: Associação dos Servidores do Tribunal de Contas da União (ASTCU) – Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 2

*As reservas são feitas somente pelo app e são individuais. Obrigatoriamente cada pessoa deve se cadastrar em uma conta própria e fazer a sua reserva, não sendo possível fazer a reserva para outra pessoa.