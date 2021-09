Affair de Rebeca Andrade é capitão dos bombeiros

Na Praia da Barra, no último final de semana, a ginasta e medalhista olímpica Rebeca Andrade foi flagrada com Matheus Terra, novo affair da atleta. Com 29 anos de idade, Matheus é carioca e capitão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Ele já fez alguns trabalhos como modelo e tem amigos famosos. Seu perfil no instagram tem um pouco mais de 100 mil seguidores. A ginasta e o capitão dos bombeiros foram apresentados por amigos em comum e estão se conhecendo. Foto: reprodução

Foto: Fabricio Silva/AgNews

Foto: reprodução