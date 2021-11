Advogado de Britney Spears quer investigação ao pai da cantora após tutela

A própria Britney relatou alguns dos supostos abusos durante uma audiência em junho, afirmando que foi drogada e forçada a trabalhar

Britney Spears, 39, e seus fãs estão em festa pelo fim da tutela a que foi submetida pelos últimos 13 anos. Mas as polêmicas em torno do caso não devem acabar tão cedo. Isso porque o advogado da cantora quer uma investigação contra o pai da artista.



Segundo o jornal The New York Times, o advogado Mathew Rosengart argumenta que o desejo repentino de Jaime Spears, 69, de encerrar a tutela depois de anos defendendo sua necessidade está ligado à esperança de que ele pudesse evitar essa apuração.



A própria Britney relatou alguns dos supostos abusos durante uma audiência em junho, afirmando que foi drogada, forçada a trabalhar e impedida de tirar seu DIU. Ela pediu, na ocasião, que pessoas ligadas a sua tutela fossem investigadas, incluindo seu pai.



Desde então, outros relatos também apontaram abusos que teriam sido autorizados por Jaime Spears. O documentário “Controlando Britney Spears”, do New York Times, chegou a apontar gravações irregulares de ligações da cantora e do interior de seu quarto.



Com isso, Rosengart quer uma apuração da gestão feita pelo pai da cantora e pela empresa indicada pela Justiça na época para ajudá-lo, a Tri Star Sports & Entertainment Group. Nos arquivos mais recentes, os advogados de Jaime Spears afirmam que ele “não tem nada a esconder”.



Eles acrescentaram que “apoiam um exame completo e transparente da tutela e têm toda a confiança de que essa revisão vai acabar com a especulação bizarra, grosseira e irresponsável que tem acompanhado o circo da mídia em torno desses procedimentos.”



Segundo o New York Times, os advogados da Tri Star também negaram que os funcionários da empresa tivessem qualquer controle sobre o tratamento médico da cantora ou os protocolos de segurança, incluindo vigilância eletrônica oculta.