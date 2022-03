Advogada e empresário assumem trisal nas redes sociais com influencer

Graziela Vera e Diogo Matheus casados há 15 anos, criaram perfil para falarem sobre o relacionamento a três com Natalia Bezerra

O poliamor ainda e motivo de muito preconceito e curiosidade, a advogada Graziela de 31 anos casada com o empresário Diogo de 33, há 15 anos que juntos com a influencer Natalia de 26, compartilham a relação a três nas redes sociais.

Eles formam um trisal e não têm vergonha e nem medo de exibir a relação: “O objetivo é mostrar que é possível amar mais de uma pessoa, viver o amor livre e sem preconceito”, diz Natalia.

O perfil “Vivendo a três” já acumula mais de 1,2 mil seguidores, que ficam curiosos para saber com tudo começou.

Casados a mais de 15 anos, e juntos desde a adolescência, ouviram um concelho de amigo e resolveram criar novas experiências. Quando conheceram Natalia gostaram logo de cara com ela foi um pouco diferente.

“Eu não sabia onde eu enfiava a cara. Não era uma coisa que tinha costume de lidar e tinha mais um agravante, eles eram casados, eu ficava com medo de falar alguma coisa e eles entenderem errado e acabar a amizade, eu ficava receosa”, comenta Natalia.

Foi só em junho do ano passado que decidiram tornar o relacionamento público, com medo do julgamento principalmente pela família demoraram para contar tudo.

Atualmente os três vivem juntos e felizes, com algumas limitações por parte da família da Graziela, mas isso faz parte segundo eles.