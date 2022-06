Advogada de Johnny Depp diz que veredito não impacta movimento #MeToo

Os dois advogados do ator, Ben Chew e Camille Vasquez, foram convidados de dois talk shows no mesmo dia nos Estados Unidos

Convidados de dois talk shows no mesmo dia nos Estados Unidos, os advogados que defenderam Johnny Depp, 58, no processo contra Amber Heard, 36, opinaram que a vitória do ator no caso não invalida nem impacta negativamente o movimento #MeToo, que defende mulheres de agressões.

Ben Chew e Camille Vasquez foram questionados sobre isso no Good Morning America, e ela opinou. “Acho que nossa resposta a isso é encorajar qualquer vítima a se apresentar. Violência doméstica não tem gênero”, começou ela antes de ser pressionada pelo apresentador a explicar melhor seu ponto de vista.

“Nós não [achamos que isso tenha qualquer impacto negativo no movimento #MeToo]. Acreditamos que o veredito fala por si, os fatos são o que eram, o júri tomou uma decisão unânime com base nesses fatos”, emendou.

Quando perguntados sobre se a mídia social influenciou o júri, Chew respondeu: “A mídia social não desempenhou nenhum papel. Esta foi uma decisão tomada pelo júri com base nas evidências apresentadas por ambos os lados. Foi esmagadoramente a favor de Depp”, afirmou.

A vitória de Depp causou controvérsia entre as feministas. A advogada de Heard, Elaine Bredehoft, em aparição no talk show Today, declarou publicamente que sua cliente planejava apelar do veredito. Um porta-voz de Amber também se manifestou à Variety contra os advogados de Depp.

“É tão impróprio quanto antiprofissional que a equipe jurídica de Johnny Depp tenha escolhido dar a volta da vitória por atrasar décadas de como as mulheres podem ser tratadas no tribunal. Qual é o próximo? Um contrato de filme e merchandising?”, diz o comunicado.