Adriane Galisteu é a nova apresentadora do reality A Fazenda 13

Nem Otaviano Costa nem Zeca Camargo nem André Marques. A Record vai entregar o comando de A Fazenda para Adriane Galisteu, que já vem apresentando o Power Couple e tem deixado a chefia satisfeita. Em janeiro, Marcos Mion deixou a emissora.

Na segunda-feira (28), ela é esperada para assinar novo contrato com a casa -ela retornou ao canal após 18 anos. Galisteu mantém também um canal no YouTube, que leva seu nome, no qual fala de beleza e toda semana ensina a receita de um prato acompanhada do marido, o empresário Alexandre Iódice.

Galisteu começou a carreira artística nos anos 1980 como cantora no grupo Meia Soquete. Mas ficou nacionalmente conhecida no início dos anos 1990, devido ao seu namoro com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994).