‘Acima de tudo, somos seres humanos’, diz Simone após briga com Simaria

As cantoras Simone e Simaria protagonizaram um momento inéditos em seus dez anos de carreira ao se desentenderam na frente de todos, em uma apresentação no Programa do Ratinho (SBT). Mas os fãs não precisam se preocupar, as duas garantem que já está tudo bem e afastaram rumores de separação.

Simone explicou o ocorrido durante o lançamento do projeto “Bar das Coleguinhas 2”, na terça-feira (10), em São Paulo. “Somos irmãs e às vezes a gente briga, é natural. Mas acima de tudo o amor prevalece”, disse ela, afirmando que aconteceu no microfone, algo que costuma acontecer no camarim ou em casa.

Segundo a cantora, após o desentendimento, as duas sentaram para conversar e pedir desculpas porque sabem quando erram. “Acima de tudo existem dois seres humanos, duas irmãs que amam incondicionalmente uma à outra”, disse ela. A irmã, Simaria, acrescentou: “Somos pessoas normais.”

“Se um dia a gente for terminar essa história [a dupla], vai ser com elegância, com classe e com amor”, garantiu Simaria. Por enquanto, as irmãs se preparam para rodar o Brasil com o projeto “Bar das Coleguinhas 2 ” -gravado em 2020 e adiado o lançamento devido à pandemia.

O projeto, que já tem shows confirmados em 12 cidades, conta com regravações e lançamento de músicas inéditas, como “Homem é Tudo Igual” e “Amigas”. As canções já estão disponíveis nas plataformas digitais, mas os dois EPs têm previsão de lançamento neste primeiro semestre.

Para preparar o novo projeto, Simaria conta que teve que estudar o primeiro bar, que inspirou esse novo trabalho, para ver o porquê dele ter dado certo e também ouviu a mãe e o irmão -sim, eles também decidem repertório. “Fui escutando todo dia um pouco, melodias, histórias, bordões e nossa alegria cantando sofrência e dando risada.”

Antes de iniciar a turnê do novo show pelo Brasil, a dupla embarca no próximo dia 18 de maio para os Estados Unidos para apresentações na casa de shows Roadrunner, em Boston. “A expectativa é a melhor possível nos shows para a comunidade brasileira. A única coisa que vai ser difícil vai ser eu conseguir falar o nome dessa casa [Roadrunner, em Boston]”, diz Simone, fazendo piada.

Paralelo ao novo projeto musical, a dupla prepara um filme sobre a história da vida delas, que começaram a cantar com apenas sete anos, apesar de a dupla ter sido formada em 2012. Simaria falou que ainda não sabe quais atrizes vão interpretá-las no filme, nem o ator que vai fazer pai delas -que morreu há quase 25 anos e foi enterrado como indigente. “É uma história incrível de vida e que tem muitos detalhes”, diz Simone, chorando.

“A nossa história é tão linda. Quando vocês assistirem ao filme que a gente está preparando vão entender o amor que tem dentro de duas irmãs e da nossa mãe, que perdeu nosso pai muito cedo”, acrescentou Simaria, chorando ao lembrar do pai.