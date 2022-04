Academia do Oscar se reunirá na sexta-feira para discutir caso Will Smith

Will Smith renunciou à Academia na sexta-feira passada, cinco dias depois de agredir o comediante Chris Rock durante a cerimônia de entrega do Oscar, transmitida ao vivo

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou que se reunirá na sexta-feira para discutir possíveis sanções contra Will Smith por esbofetear Chris Rock, antecipando em dez dias a data prevista inicialmente.

A instância a cargo dos prêmios Oscar antecipou a reunião por motivos procedimentais. Expulsar ou suspender o protagonista de “King Richard: Criando Campeãs” exige dar-lhe tempo de resposta, mas visto que Smith renunciou à Academia na semana passada, isso já não é mais necessário.

“É pelo melhor interesse de todos os envolvidos que isto seja administrado de forma oportuna”, disse o presidente da Academia, David Rubin, em carta endereçada aos membros da diretoria nesta quarta-feira (6).

Will Smith renunciou à Academia na sexta-feira passada, cinco dias depois de agredir o comediante Chris Rock durante a cerimônia de entrega do Oscar, transmitida ao vivo.

O ator de 53 anos declarou posteriormente que seus atos, que ofuscaram a maior festa de gala de Hollywood, tinham sido “impressionantes, dolorosas e indesculpáveis”.

Os presentes no Teatro Dolby ficaram boquiabertos quando Smith subiu no palco para esbofetear Rock depois que o comediante fez uma piada sobre a cabeça raspada de sua esposa, Jada Pinkett Smith.

Pinkett Smith tem alopecia, uma condição que causa perda maciça de cabelo.

Meia hora depois da agressão, Smith ganhou o Oscar de melhor ator por seu papel em “King Richard: Criando Campeãs”, que conta a trajetória familiar das irmãs Venus e Serena Williams para se tornarem estrelas do tênis.

O quinto homem negro a conquistar o maior prêmio para um ator poderia ter sido expulso da Academia, mas ao renunciar, esta possibilidade foi descartada.

“Estou renunciando à filiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e aceitarei qualquer consequência que a diretoria considere apropriada”, declarou.

Algumas pessoas pediram que o Oscar lhe seja retirado, mas é algo considerado pouco provável, visto que homens como Harvey Weinstein e Roman Polanski, envolvidos em escândalos sexuais, mantiveram seus prêmios.

Tradicionalmente o ganhador do Oscar de melhor ator é convidado no ano seguinte para apresentar a categoria na cerimônia do Oscar.

“Espero que a Academia me convide de novo”, disse Smith ao receber sua estatueta.

Kenny Rock, irmão de Chris Rock, disse ao Los Angeles Times que Smith “denegriu” o comediante “diante de milhões de espectadores que assistiam ao programa”.

