Academia de Hollywood promete ‘ações’ por tapa de Will Smith

O anúncio acontece no momento em que circulam rumores sobre uma reunião nesta quarta-feira (30) da junta de governadores do Oscar, o órgão responsável pelo prêmio.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood prometeu “ações apropriadas” sobre a agressão de Will Smith a Chris Rock na cerimônia de premiação do Oscar no último domingo.

A junta está sob pressão para responder após o ataque de Smith, que chocou milhões de espectadores em todo o mundo e ofuscou a cerimônia mais importante de Hollywood.

Em uma carta enviada a todos os membros da Academia, os integrantes do conselho da instituição disseram que estavam “revoltados e indignados” com o incidente.

“A transmissão da 94ª edição dos prêmios Oscar de domingo deveria ter sido uma celebração de muitos integrantes de uma comunidade que fizeram um trabalho incrível no ano passado”, diz a carta firmada pelo presidente, David Rubin, e a diretora-executiva, Dawn Hudson.

“Estamos revoltados e indignados porque isso [a cerimônia] foi ofuscado pelo comportamento inaceitável e agressivo no palco de um indicado”.

Durante a entrega dos maiores prêmios de Hollywood, Chris Rock fez uma piada sobre a aparência da esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, uma doença que provoca perda de cabelo.

O ator, por sua vez, reagiu subindo no palco e agredindo o comediante com um tapa no rosto, para depois voltar a seu assento e proferir palavras de baixo calão a Chris Rock.

Os presentes na cerimônia olharam estupefatos para o ocorrido, sem saber se o ato fazia parte ou não do roteiro da apresentação.

“O amor leva você a cometer loucuras”, disse Smith pouco depois, quando subiu ao palco novamente para receber a estatueta de melhor ator por sua atuação em “King Richard: Criando Campeãs”.

Na segunda-feira, a Academia condenou o incidente e anunciou uma revisão formal.

“A Academia condena as ações do senhor Smith no evento de ontem [domingo]”, disse a organização em comunicado.

Pouco depois, Smith publicou um pedido formal de desculpas nas redes sociais, mas as críticas a seu comportamento continuam em forma de pressão sobre a Academia.

“Para sermos claros, condenamos o comportamento do senhor Smith na noite de domingo”, diz a carta aos membros da Academia.

“Como está estabelecido por nossos regulamentos, a Junta de Governadores da Academia determinará qual será a ação apropriada sobre o senhor Smith.”

“Com base nas leis da Califórnia e em nossos estatutos de conduta, isso requererá um processo oficial que levará semanas”, acrescenta o texto.

De acordo com a publicação especializada Variety, a junta deve se reunir nesta quarta-feira. Um porta-voz da Academia, no entanto, não quis comentar essa informação.

Chris Rock, por sua vez, não se pronunciou desde o incidente, mas o site de venda de ingressos TickPik anunciou no Twitter na segunda-feira que, apenas na noite de premiação do Oscar, foram vendidos mais ingressos para a turnê do comediante do que durante todo o mês de fevereiro.

Agence France-Presse