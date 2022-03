Academia ‘condena’ tapa de Will Smith e inicia ‘revisão formal’ do incidente no Oscar

Smith agrediu Rock após o comediante fazer uma piada sobre a perda de cabelo da esposa do ator, Jada Pinkett Smith, deixando a audiência atônita

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas iniciou nesta segunda-feira (28) uma revisão formal do incidente ocorrido durante a cerimônia de premiação do Oscar, na qual o ator Will Smith deu um tapa no comediante Chris Rock no Teatro Dolby, em Los Angeles.

Smith agrediu Rock após o comediante fazer uma piada sobre a perda de cabelo da esposa do ator, Jada Pinkett Smith, deixando a audiência atônita.

“A Academia condena as ações do Sr. Smith no evento de ontem à noite”, declarou a entidade em um comunicado enviado à AFP. “Iniciamos oficialmente uma revisão formal do incidente e estudaremos outras ações e consequências de acordo com nossos estatutos de conduta e a lei da Califórnia”.

