Acabou o suspense: Mirella Santos postou um vídeo de Mc Loma e ela brinca “Acabou com a minha fama”

Depois de desaparecer nas redes e ser cogitada para o BBB, Mc Loma aparece sem querer no Instagram da amiga e reclama.

Mc Loma no BBB? não foi dessa vez. A cantora, de 19 anos, havia desaparecido das redes sociais e surgiram diversas especulações sobre sua entrada no Big Brother. Acontece que a amiga, Mirella Gêmea Lacração, entregou o sumiço da cantora em seu Instagram e publicou um vídeo de Loma jantando no cinema.

“Gente, eu aqui sumida esse tempo todinho pra ver se eu ganho um biscoito, tava chegando a 7 milhões, tô com 6,9 e Mirella me posta. Ela vai apagar esse ‘stories’ e vocês vão fingir que eu tô no BBB.Vocês vão continuar me seguindo, compartilhando e comentando no Twitter”, diz a cantora.

Após o deslize da amiga, Mc Loma garantiu que continuará sumida até a lista dos participantes originais sair e pediu ajuda dos seguidores para continuar com o “biscoito”.