A$AP Rocky é identificado em vídeo de tiroteio, diz site

O namorado de Rihanna que chegou a ser preso em Los Angeles, mas foi liberado após pagar fiança de US$ 550 mil

O rapper A$AP Rocky, 33, foi identificado nesta sexta (29) em um vídeo do tiroteio de novembro do ano passado, que resultou em sua prisão no dia 20 de abril. Segundo o site TMZ, o registro pode ser uma grande evidência no processo contra o namorado de Rihanna, 34.

O artista foi liberado da prisão em Los Angeles após pagar fiança de US$ 550 mil, o que equivale a cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual. Nesta quinta-feira (28), a polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, fez uma busca na casa do músico e encontrou diversas armas.

Também de acordo com o TMZ, a partir de agora serão feitos alguns testes para tentar decifrar se alguma delas foi usada num tiroteio em novembro de 2021. Na época da troca de tiros, uma vítima disse à polícia na época que viu o rapper andando com outras duas pessoas antes de se aproximar dela na rua e atirar de três a quatro vezes.

Uma das balas teria atingido de raspão a sua mão esquerda. Na ocasião, o tiroteio não havia sido noticiado na imprensa. Os policiais ainda devem investigar de onde vieram as armas de fogo apreendidas, quem as comprou ou se foram roubadas.

Anteriormente, em 2019, A$AP já havia sido preso na Suécia após uma briga de rua. A vítim a da agressão foi um afegão de 19 anos. O rapper chegou a ficar preso por um mês e ainda pagou cerca de US$ 1.000, que equivale a R$ 5 mil na cotação atual.

A$AP também foi centro de uma outra polêmica recente ao ser acusado de trair Rihanna, que está grávida dele, com uma designer de sapatos. Dias depois, a história foi desmentida pelo influenciador que havia divulgado.