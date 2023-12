A Warner Bros. Discovery pode comprar a Paramount para fusão de estúdios

A Warner Bros. Discovery e a Paramount Global, dois dos maiores estúdios de Hollywood, iniciaram conversas para uma possível fusão das companhias

A Warner Bros. Discovery e a Paramount Global, dois dos maiores estúdios de Hollywood, iniciaram conversas para uma possível fusão das companhias, segundo a revista Variety.

David Zaslav, CEO da Warner, se reuniu com Bob Bakish, CEO da Paramount, na última terça-feira, 19, em Nova York. Zaslav assumiu a presidência da Warner em 2022, após o grupo ser comprado pela Discovery, e também teria conversado com Shari Redstone, presidente da National Amusements Inc., empresa que detém o controle de ações da Paramount Global.

A Paramount, que acumula uma dívida de US$ 15 bilhões, estaria em busca de parceiros ou compradores nos últimos meses.

Zaslav já teria também consultado agentes financeiros para entender a viabilidade do acordo, ainda segundo a Variety. Hoje, a Warner está avaliada em US$ 29 bilhões, e a Paramount em US$ 10 bilhões.

Ainda não se sabe se a ideia de Zaslav seria comprar a Paramount ou a National Amusements, mas as duas possibilidades existem, segundo analistas de mercado.

Notícias apontaram que a Skydance Media estaria iniciando conversas para comprar a Paramount, razão que teria motivado Zaslav a agilizar à conversa com Bob Bakish para não perder uma oportunidade de mercado.

Se a fusão acontecer, as plataformas de streaming Max, controlada pela Warner, e Paramount+ poderiam se unir e ganhar mais força para competir com gigantes das plataformas digitais como Netflix e Disney+.

Além disso, franquias como “Transformers” e “Missão impossível” passariam para o mesmo guarda-chuvas que os universos da DC Comics e “Harry Potter”.