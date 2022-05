A segunda temporada de ‘Viajando pelo Brasil’ desembarca em Arraial do Cabo

A estreia acontece nesta sexta-feira, dia 6, às 20h30 e a primeira parada são as praias paradisíacas de Arraial do Cabo, no Rio

Com muitas dicas, passeios, destinos deslumbrantes e mostrando todas as riquezas presentes em nosso país, ‘Viajando pelo Brasil’ emplaca segunda temporada no Woohoo e desembarca em Arraial do Cabo.

O carisma de Marcelo e Carolina Pinheiro é peça essencial deste roteiro de viagens que percorre o Brasil visitando lugares históricos, acolhedores e com biodiversidade típica do país. É no banco do carona do carro dessa família que viajaremos até a Praia do Pontal do Atalaia em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Do alto do morro que abraça o Pontal de Atalaia, o cenário parece cinematográfico e a escadaria íngreme que dá acesso às prainhas parece nos levar ao paraíso. Além da experiência imersiva que o episódio oferece, os apresentadores deixam dicas de como chegar, pousadas, melhores horários, pontos e diferentes passeios que podem ser feitos, restaurantes e muito mais.

A família ainda visita Búzios e também passeia pelo interior e litoral paulista.

A segunda temporada de ‘Viajando pelo Brasil’ será exibida todas as sextas-feiras, às 20h30, no Woohoo.