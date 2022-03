A pior pessoa do mundo: filme norueguês indicado ao Oscar chega aos cinemas brasileiros

“A comédia romântica para pessoas que odeiam comédias românticas”, diz o diretor

Por Maria Clara Britto

Agência de Notícias do CEUB/ Jornal de Brasília

A pior pessoa do mundo chega hoje, 24 de março, aos cinemas brasileiros. O longa noruêgues, dirigido por Joachim Trier, está sendo indicado a duas categorias no Oscar: Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Estrangeiro. Vencedor de diversos prêmios, como o de Melhor Atriz no Festival de Cannes 2021, o filme ficou conhecido como “A comédia romântica para pessoas que odeiam comédias românticas”, diz o diretor.

Assista ao trailer oficial:

Enredo

O filme conta a história de Julie, uma jovem mulher descobrindo quem ela é e qual o seu lugar no mundo. O longa segue a sua vida durante quatro anos, com altos e baixos em sua vida amorosa e com drásticas mudanças de carreiras.

Autodescobrimento

A comédia romântica trata sobre a vida de Julie e a sua jornada de autodescobrimento. A personagem principal é real, concreta e atual. Ela é uma mulher que não sabe quem quer ser, para começar, nem sabe quem ela é. Durante o filme, é possível ver Julie tentar diversas profissões, mudar de opinião e, simplesmente, não saber o que fazer. Dando um tom realista e intimista ao filme. Assim, faz com que o telespectador veja em Julie características de si mesmo, ou do seu eu mais jovem.

Ironia

Trier, o diretor, brinca com o gênero comédia romântica, dando cenas previsíveis e depois virando de ponta cabeça. Utilizando da técnica de contar a história por capítulos, Trier começa o filme dizendo que haverá doze capítulos mais um prólogo e um epílogo. Dessa forma, o diretor aumenta a ansiedade do telespectador, quando o mesmo vê os capítulos passando e a história ainda incompleta. Com ironia, cenas comoventes e humor, “A Pior Pessoa do Mundo” é um filme cheio de reviravoltas e partes comoventes.

Opinião

Com a excelente direção de Trier, usando clichês e brincando com o telespectador, “A Pior Pessoa do Mundo” entrega o que promete, uma história comovente, engraçada e cheia de reviravoltas. É impossível não sentir as dores e felicidades de Julie, além de se identificar com a personagem.

Ficha Técnica:

Elenco: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum e Maria Grazia Di Meo

Roteiro: Joachim Trier e Eskil Vogt

Direção: Joachim Trier

Gênero: Drama, Comédia e Romance

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 128 minutos

Origem: Noruega

Distribuição: Oslo Pictures, MK2 Productions, Film i Väst