A Peleja de Lampião com o Coronavírus é escrita por cordelista do DF

O Cordel narra a história fantástica do enfrentamento do célebre cangaceiro contra a pandemia mundial

Quando a realidade não nos contempla, o universo do fantástico abre as suas portas, para assim entrarmos em novas perspectivas de esperança. E em meio ao caos pandêmico, onde carecemos de saúde, informação e lideranças, os caminhos desse universo se abrem, com versos, estrofes e rimas, e assim surge uma luz: Lampião, o famoso Rei do Cangaço, que entra na história para suprir essa pesada demanda terrestre. Nessa nova jornada cordelística, intitulada “A Peleja de Lampião com o Coronavírus, ou o Grande Rei do Cangaço contra a Micro Besta Fera”, Lampião reúne um gigantesco bando e, acompanhado de célebres cangaceiros, como Maria Bonita e Volta Seca, segue em uma função mundial, curativa e vacinativa, combatendo o vírus com estratégia, inteligência e potência. Nessa peleja, elementos como Álcool Gel e Vacina se unem à estética do cangaço, onde Máscaras de Couro e o Xaxado fazem parte das táticas de enfrentamento a um vírus terrível e bestificado.

O Cordel “A Peleja de Lampião com o Coronavírus, ou o Grande Rei do Cangaço contra a Micro Besta Fera” pode ser acessado e ouvido no canal virtual do Cantin d’Verso, do cordelista brasiliense Davi Mello, autor da obra. O cordel está disponível em áudio, se adaptando à realidade da pandemia e em consonância com as novas tecnologias.

Acesse o cordel em: https://www.youtube.com/watch?v=C4rW8W7oQFw

Além da narração, o cordel conta com ilustração de Nara Oliveira e músicas de grupos e artistas populares da cidade, como o Raiz de Macaúba, Pifa Pandeiro, Igu Malagueta, Raul do Pife e Fernando Cheflera.

Sobre Davi Mello

Davi Mello é filho do Cerrado, de terras brasilienses. É um aprendiz, pesquisador e amante das culturas populares e tradicionais brasileiras. Neste caminho, tem brincado com pifes, batuques e, principalmente, com a poesia popular. Sua jornada cultural é semeada por experiências e encantamento. Escreve e publica cordéis autorais, com temas e histórias relacionadas à cultura, natureza e encanto. Além de brincante, Davi é comunicador social pela Pareia – Comunicação e Cultura, com um trabalho de divulgação, fotografia e audiovisual voltado para a promoção das tradições populares.

SERVIÇO

Cordel “A Peleja de Lampião com o Coronavírus, ou o Grande Rei do Cangaço contra a Micro Besta Fera”

Onde: Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=C4rW8W7oQFw

Quanto: Gratuito

Classificação: Livre

Mais informações:

instagram.com/davimellobr/

61 99147-8074