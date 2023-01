A maior festa popular do mundo já começou!

Na Cidade Maravilhosa, serão mais de 400 blocos nas ruas, além dos desfiles na Marquês de Sapucaí

Faltam 23 dias para o Carnaval, a maior e mais democrática festa popular do mundo. Mais de 400 blocos já estão desfilando pelas ruas do Rio de Janeiro, fazendo a cidade ferver.

Os idiomas se misturam. Vão do oriente ao ocidente na mais perfeita harmonia, e os cariocas dão nota 10 no quesito. Afinal, foram dois anos de espera, devido à pandemia, pelo retorno de toda essa alegria que chega a turistas dos quatro cantos do mundo e, claro, aos brasileiros, que são realmente quem mais sentiram falta. “Será um carnaval épico” afirma o presidente da Riotur, Ronnie Aguiar.

Os números mostram que o carnaval 2023 será épico. Segundo estudo dos economistas Gabriel Bicharra e Cristina Couri, as atividades do carnaval de rua movimentam diretamente a economia do Rio de Janeiro, por exemplo, em R$ 1 bilhão.

O Carnaval como um todo, com gastos dos turistas e cariocas na cidade, além do impacto operacional direto, nos gastos na montagem de shows, eventos, festas, e impactos indiretos, com artistas, imobiliário, energia, entre outros, terá uma movimentação recorde de R$ 4 bilhões.