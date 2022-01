A influenciadora Virginia Fonseca muda o visual e recebe muitos elogios dos fãs

Com a virada do ano, Virginia decidiu mudar a aparência: desapegou do cabelo e ainda afirmou: “Nova fase, 2022 é nosso”.

Na tarde desta quinta-feira (6), a influenciadora Virginia Fonseca, de 22 anos, postou em suas redes sociais, sua viagem a São Paulo e logo quando chegou no destino, publicou sua foto no salão. A transformação de Virginia durou em média 7 horas. Assim que finalizou, a influencer perguntou para os seus fãs se postava ainda na noite de quinta o resultado, e é claro que eles quiseram. Leia também Saiba quanto Virgínia Fonseca doou para as cidades afetadas pelas chuvas na Bahia.

Virginia Fonseca escolhe pijama de R$ 19 mil para inauguração de clínica Com mais de 30 milhões de seguidores, Virginia fez a postagem em seu Instagram do cabelo já na madrugada do dia 7. Mesmo com a hora, alcançou em 45 minutos, mais de 1 milhão de curtidas e mais de 49 mil comentários, além de ficar na posição 6 dos assuntos mais comentados no Twitter. Ela também aproveitou o conteúdo e gravou tudo para o seu canal no Youtube, onde possui 10 milhões de inscritos. A influenciadora ainda mostrou a reação do marido, Zé Felipe, que soltou vários elogios a Virginia. “Ai, que linda que você está meu amorzinho, está uma princesa”, diz o cantor.