A Grande Conquista 2 começa com desclassificação e desistência em três dias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Grande Conquista 2 começou na última segunda-feira (22) e nem precisou de brigas para entregar desistências e desclassificações. Antes mesmo de o primeiro episódio ser exibido, a participante Ysani Kalapalo foi impedida de entrar na competição após receber diagnóstico positivo para Covid-19.

“É com tristeza que informamos que Ysani foi desclassificada do reality da Record TV, após ser confirmado que ela está com Covid-19. Queremos agradecer imensamente todo o apoio que o público transmitiu antes mesmo da estreia do programa”, escreveu a equipe da dona do maior canal indígena do Youtube. No lugar de Ysani, a Record colocou Lara Costa, que virou a nova participante número 100.

Contudo, o número já foi reduzido para 99 desde que Gaby Fontenelle desistiu nesta quarta-feira (24). A vileira chegou a se envolver em uma discussão com Liziane Gutierrez na terça-feira, mas não aguentou a pressão e pediu para deixar o reality.

A decisão de Fontenelle provocou punição para os moradores da Casa Laranja, que ficaram sem água quente. “Gaby Fontenelle não aguentou a pressão do jogo e pediu pra sair. O Dono da Casa Laranja, Lucas de Albú, e alguns outros participantes não conseguiram convencer Gaby a continuar. Assim, a Casa toda será punida”, anunciou o programa, sob o comando de Rachel Sheherazade.

A primeira Zona de Risco será formada no programa desta quarta-feira. Os indicados terão uma chance de se livrar da berlinda se ganharem uma prova. Até o momento, João Hadad já está na Zona de Risco por uma dinâmica feita na casa.