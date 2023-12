Última festa de ‘A Fazenda 15’ tem reencontros, choro e pegação

A última festa de A Fazenda 15 aconteceu na madrugada desta quarta-feira (20)

A última festa de A Fazenda 15 aconteceu na madrugada desta quarta-feira (20). A celebração reuniu os finalistas André Gonçalves, Jaquelline, WL e Márcia Fu, e os ex-peões da temporada – incluindo Rachel Sheherazade, que foi expulsa em meados de outubro, e Lucas Souza, que desistiu da competição no fim de novembro.

Com tema ‘Nova York’, a festa contou com show do Grupo Samba 90 Graus, formado por Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art. Ao som de pagode dos anos 90, os peões dançaram, se emocionaram e aproveitaram o evento para se desculpar com quem tiveram desavenças ao longo da edição.

Um dos principais acontecimentos da noite foi o reencontro do casal Jaque e Lucas Souza, que aproveitaram a oportunidade para trocar muitos beijos. A peoa inclusive deixou claro que está ansiosa para aproveitar os momentos a sós com o namorado assim que sair da casa.

Márcia Fu e Kamyla Simioni, que tiveram diversos embates durante a competição, tiveram uma conversa séria com direito a pedido de desculpas. A ex-jogadora de vôlei e uma das finalistas da temporada admitiu que errou e foi falsa com a empresária.

Enquanto isso, Kally Fonseca e Rachel Sheherazade tiveram um momento de desabafo que levou a jornalista às lágrimas. Kelly disse que Sheherazade foi mal-interpretada em momentos dentro e fora da casa. “Você nunca mudou, é a mesma que defendia, que brigava, que era de outra emissora, que entrou no reality”, disse a cantora.

A final de A Fazenda 15 acontece na noite desta quinta-feira (21), a partir das 22h45. O público tem a missão de decidir quem merece levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa.