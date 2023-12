Marcia, André, Lily, Wl, Jaque e Tonzão estão na roça

Após eliminação de Shayan e Nadja na noite do último sábado (16) em A Fazenda 15 e o top 6 do programa estar formado, nesta segunda-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

Após eliminação de Shayan e Nadja na noite do último sábado (16) em A Fazenda 15 e o top 6 do programa estar formado, nesta segunda-feira (18) foi a vez dos antigos peões se reencontrarem e reverem momentos marcantes da temporada —e as maiores brigas.

A Record exibiu o momento que causou a expulsão de Rachel Sheherazade, em outubro. Após o vídeo ser reproduzido, ela e Jenny voltaram a brigar. “Você me encurralou no cantinho, fez de propósito. Não te agredi, me defendi de uma possível agressão sua”, disse a jornalista. No início da dinâmica, os peões receberam uma urna e, ao final, Adriane Galisteu, pediu que todos abrissem, revelando que eles receberam quantias em dinheiro.

Após a lavação de roupa suja, os participantes do top 6 tiveram 30 segundos para defender a permanência na fazenda. Todos eles estão na roça para uma nova eliminação na terça-feira (19), para formarem o top 4.