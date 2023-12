Cezar Black e Radamés Furlan já estão na primeira roça dupla da atual temporada

André Gonçalves, Cezar Black, Radamés Furlán, Tonzão Chagas e WL Guimarães disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record) nesta semana.

André Gonçalves, Cezar Black, Radamés Furlán, Tonzão Chagas e WL Guimarães disputam a permanência em A Fazenda 15 (Record) nesta semana. Dois dos cinco deixaram a atual edição do reality show na quinta-feira (14). Antes disso, três deles (André, Tonzão e WL) vão batalhar pelo chapéu de fazendeiro nesta quarta-feira (13), e o vencedor escapa da berlinda.

A largada da roça foi com Shayan Haghbin, vencedor da Prova do Fogo. Ele pegou os dois envelopes do Poder da Chama, ficou o pergaminho branco e deu o laranja para Cezar Black, que teve o direito de trocar três moradores da baia por três moradores da sede.

O ex-BBB tirou Radamés Furlan, Tonzão Chagas e Lily Nobre e colocou Márcia Fu, André Gonçalves e Nadja Pessoa. Depois, o líder Jaquelline Grohalski declarou seu voto diretamente para a roça: Cezar Black.

Depois, iniciou-se a votação da casa e Radamés foi o mais votado com quatro votos e acabou ocupando o segundo banquinho da roça. O ex-jogador de futebol puxou WL Guimarães da baia. Na dinâmica do resta um, André Gonçalves sobrou e ocupou o quarto lugar na berlinda. Só que a direção do programa já tinha antecipado que no lugar de quatro, cinco peões iriam para a primeira roça com duas eliminações da atual temporada.

Dono do poder branco, Shayan indicou Lily Nobre e Tonzão para uma nova votação entre os participantes e o dançarino ficou com a quinta vaga. André vetou Black e Tonzão vetou Radamés. O ator, o dançarino e o influenciador vão disputar a última prova do fazendeiro.

QUEM VOTOU EM QUEM NA 12ª ROÇA DE A FAZENDA 15

Cezar Black votou em Lily Nobre

Radamés Furlan votou em Lily Nobre

Lily Nobre votou em Radamés Furlan

André Gonçalves votou em Radamés Furlan

Nadja Pessoa votou em Shayan Haghbin

Márcia Fu Pessoa votou em Shayan Haghbin

WL Guimarães votou em Radamés Furlan

Tonzão Chagas votou em Radamés Furlan

Shayan Haghbin votou em Lily Nobre