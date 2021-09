‘A Fazenda’: Celebridades repudiam caso de suspeita de abuso de Nego do Borel contra Dayane Mello

Artista está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável

Noite de sexta-feira, 24, após uma festa em A Fazenda, Nego do Borel se deitou junto com Dayane Mello, que segundo os colegas constataram, estava “completamente bêbada”. Apesar de ter sido alertado por Mc Gui para que saísse da cama da modelo, o cantor permaneceu e, durante a madrugada, foi possível ouvir sons que indicavam um comportamento sexual na cama em que ambos estavam.

A Record anunciou neste sábado, 25, a expulsão de Nego do reality e o artista está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável. É o segundo processo dele por assédio; desde janeiro ele é suspeito de abusar da ex-noiva Duda Reis.

O assunto tomou conta das redes, com frases como “Estupro na Fazenda” e “Estupro na Record” e celebridades se manifestaram, repudiando as atitudes de Nego do Borel e pressionando a emissora. As equipes que administram os perfis de outros participantes de A Fazenda também publicaram notas nas redes sociais.

Entrei no tt agora e ????

Tá desenhado aqui gente!

NÃO É NÃO e PONTO!!!! pic.twitter.com/ZP6mhQxlYN — +a (@maisa) September 25, 2021

A apuração é necessária e URGENTE! Em qualquer situação onde uma pessoa seja incapaz de manifestar sua vontade (livre e consciente) a relação NÃO pode sequer ser iniciada. — Juliette (@juliette) September 25, 2021

A polícia tem q fazer alguma coisa, pq se depender da Record o cara ainda ganha esse programa. — Felipe Neto (@felipeneto) September 25, 2021

A denúncia de violência sexual no reality show da Record é gravíssima. Fundamental que as autoridades investiguem o ocorrido e que a emissora deixe de ocultar o caso. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) September 25, 2021

São gravíssimas as imagens que circulam sobre a violência sexual num reality show da TV Record. A polícia deve investigar imediatamente#ESTUPRONARECORD — Manuela (@ManuelaDavila) September 25, 2021

Não é não! Fim de papo!! É preciso apurar todos os fatos e tomar medidas urgentes!! #naoenao — Aline Wirley (@AlineWirley) September 25, 2021