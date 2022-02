5 modelos de bolsas transversais que estão em alta neste ano

Versáteis e práticas, as bolsas transversais não só são perfeitas para usar no dia a dia, como também podem criar um visual que vai do despojado ao elegante. Entre as muitas opções de bolsas femininas esse modelo combina com as mulheres de todos os estilos, desde o mais básico até o extravagante ou fashionista.

Queridinha de quem não gosta de ficar carregando a bolsa nas mãos e, principalmente, daquelas que estão sempre na correria, se desdobrando entre o trabalho e os compromissos com a família e amigos, essa peça não só pode facilitar a rotina, como também ser um ponto de moda no look.

Para isso, vale a pena procurar modelos que estão em alta não só entre as celebridades e influenciadoras de moda, como também nas passarelas e vitrines. A seguir, listamos cinco delas que seguem entre as tendências de 2022:

Alça de corrente

As correntes vieram para ficar em diversos acessórios, como colares, pulseiras e até brincos, e, no mundo das bolsas, as alças em metal com elos deixam a peça não só elegante como charmosa. Nessa versão, a bolsa transversal combina bem com looks casuais que podem ir do trabalho para um happy hour. O combo corrente + textura em matelassê é um dos queridinhos das famosas!

Metalizadas

Em 2022, o metalizado deixa de ser sinônimo de acessório para a noite e as bolsas em tons de dourado, prateado e cobre ganham espaço também no dia a dia. Combinadas com jeans e camisetas, elas criam um contraste no estilo, dando mais personalidade à produção.

Com cores fortes

Cores fortes e neon já estão em alta entre os acessórios desde as últimas temporadas. E, para este ano, a dica é apostar em bolsas azul bic, laranja, verde floresta, rosa, entre outros. Independente do modelo de bolsa transversal, as cores garantem a tropicalidade perfeita para o verão, combinando com vestidos e saias, e também levam cor na medida certa para os tons mais sóbrios do inverno.

Crédito: Foto de MART PRODUCTION no Pexels

Micro bags

As micro bolsas, também chamadas de baby bags, começaram a fazer sucesso em 2019 e, desde então, viraram febre entre as famosas. Apesar de serem consideradas um hit fashion, elas não são tão funcionais, afinal, são pequenas a ponto de não caber muita coisa além de um batom e celular. Ainda assim, elas seguem entre as tendências e podem ser usadas principalmente para uma festa ou um passeio no estilo “sem lenço e nem documento”.

Estruturadas

As versões mais estruturadas das bolsas transversais dão um ar mais sofisticado à peça, podendo ser usada tanto no trabalho, quanto em eventos ou até mesmo à noite. As quadradinhas são as mais famosas, mas também é possível encontrar algumas em formatos diferentes que dão ainda mais bossa ao look.