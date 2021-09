49° Festival de Cinema de Gramado alcança mais de 1,5 milhão de telespectadores pelo Canal Brasil

Programação também contou com exibição na TVE-RS, Globoplay e canais digitais.

A 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que aconteceu entre os dias 13 e 21 de agosto mais uma vez com exibição online, pelas redes sociais e televisão, teve o Canal Brasil como exibidor oficial, transmitindo os longas-metragens gaúchos, latinos e brasileiros, os curtas brasileiros, o filme de encerramento e a cerimônia de entrega dos Kikitos. O Globoplay disponibilizou, durante todo o evento, os curtas-metragens gaúchos e brasileiros, além dos longas gaúchos.

Confira os filmes mais acessados e mais consumidos da plataforma durante o período de 13 a 21 de agosto:

Mais acessados Mais Consumidos Quanto Pesa A Colmeia A Colmeia Cavalo de Santo Cavalo de Santo Quanto Pesa

Fonte: datastudio Canal Brasil Globoplay

Regionalmente, a TVE-RS exibiu quatro programas especiais com os curtas gaúchos, além dos debates com os realizadores, da sessão do projeto Educavídeo e das cerimônias de premiação. A TV Assembleia, por sua vez, transmitiu a cerimônia de premiação do Troféu Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas.

Além da televisão e do streaming, os canais digitais do Festival de Cinema de Gramado contaram com programação diária. O site do evento hospedou, durante todo o período, os filmes “Yonlu”, “Central” e “Raia 4” dentro da Mostra Acessível. As atrações incluiam ainda debates com os realizadores e os encontros do Conexões Gramado Film Market. Os 42 vídeos publicados no canal do YouTube durante a edição de 2021 ultrapassam 10 mil visualizações, em dados apurados até 30 de agosto.

Ao total, foram 53 filmes exibidos e 12 sessões de debates ao longo da programação de mais de 80 horas de conteúdo. E o público acompanhou essa maratona audiovisual devotamente: somente pela tela do Canal Brasil, 1,5 milhão de pessoas prestigiaram o evento. Os dados levam em conta, além da Cerimônia de Premiação, a exibição dos curtas-metragens brasileiros, dos longas brasileiros, estrangeiros e gaúchos e, também, do filme de encerramento.

Segundo o Kantar Ibope, a entrega dos Kikitos deste ano rendeu um crescimento de 70% na audiência. Na série histórica, computada desde 2014, essa se tornou a segunda maior audiência dentre as premiações. Ainda de acordo com o instituto, a permanência, tempo médio que cada telespectador investe assistindo a uma emissora, faixa horária ou programa, teve um crescimento de 132%.

Números Canal Brasil:

Exibição Audiência 14 Curtas-Metragens Brasileiros 1,5 milhão de espectadores 7 Longas-Metragens Brasileiros 3 Longas-Metragens Gaúchos 4 Longas-Metragens Estrangeiros 1 Filme de Encerramento 1 Cerimônia de Premiação

Fontes: Kantar Ibope/INSTAR/programa/RM/ind

Números YouTube:

Exibição Audiência 12 Debates com realizadores 10,2 mil espectadores 1 Prêmio Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas 1 Cerimônia de Entrega dos Kikitos 2 Conexões Gramado Film Market 16 Materiais promocionais

Fonte: Google Analytics

Levando em conta a capacidade do Palácio dos Festivais, as sessões de reprises, mostras paralelas e o projeto Cinema nos Bairros, o aumento de público que teve acesso nesta edição aos filmes exibidos é superior a 1.300%.

“Nesse momento delicado para o setor cultural, realizamos uma edição de resistência. Analisando do ponto de vista de audiências, alcançamos, em 2021, um público muito superior ao que seria possível na edição presencial, considerando que nossos espaços de exibição não ultrapassam 1200 lugares. Levamos cinema gaúcho, brasileiro e latino de qualidade para milhões de pessoas. Ano que vem completaremos 50 anos com a volta do formato presencial e desejamos que esse público venha para Gramado e viva conosco o maior Festival de Cinema do país. Contudo, sabemos que alguns mecanismos utilizados nessas edições online seguirão”, afirma Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur e secretária de turismo do município.