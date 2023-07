3 filmes que você não sabia que são baseados em histórias reais

O cinema muitas vezes retrata nas telinhas histórias que já aconteceram no mundo real. É uma prática muito comum adaptar histórias intrigantes e cativantes de grandes mentes que realmente existiram para o cinema, algumas dessas adaptações ficam muito famosas como o filme A Rede Social de 2010 que conta história de Mark Zuckerberg.

Muitos dos clássicos do cinema surgiram adaptações de histórias reais. Até mesmo história de apostadores de blackjack online que existiram de verdade já foi parar nas telinhas. Os filmes de terror costumam trazer para as telinhas muitas histórias baseadas em fatos reais, claro que aumentando bastante o que aconteceu, mas eles avisam antes do filme começar que ele é baseado em um fato.

Alguns clássicos do cinema são adaptações de histórias da vida real e você sequer sabe disso. Filmes como 127 horas que conta uma história que realmente aconteceu geralmente são lembrados como fatos apenas depois dos créditos subirem e fotos do acontecimento real aparecerem na sua tela.

Veja abaixo 3 filmes incríveis que são adaptações de histórias que realmente aconteceram e você não sabia disso. Veja e compare a história do cinema com o que realmente aconteceu.

Filmes que contam histórias reais, mas que você não sabia sobre isso

Prenda-me se For Capaz- 2002 (O texto contém spoilers)

Prenda-me se for Capaz é um filme de 2002 dirigido por Steven Spielberg baseado na história real de Frank Abagnale Jr. que no filme é interpretado por ninguém menos que Leonardo DiCaprio.

O filme conta a história de Frank um jovem muito charmoso e com talento para fraudes e falsificações. Ao longo da narrativa Frank assume diversas identidades e atua como médico, advogado, e piloto de avião sem sequer ter estudo para isso, ele só consegue assumir essa profissões através de fraudes e golpes que ele aplicava.

Mesmo sendo um grande falsificador o FBI acabou identificando suas artimanhas e um agente, Carl Hanratty, interpretado por Tom Hanks começa uma caçada por Frank.

O filme todo se desenrola com Frank fugindo de Hanratty e vivendo uma vida de luxo usando as novas identidades que cria. A trama é bem divertida e acaba com Frank se cansando da vida em fuga e se entregando para Hanratty, ele é preso e logo em seguida é solto para trabalhar junto ao FBI como identificador fraudes justamente pelo seu grande talento diferente.

O filme é muito fiel à história de Abagnale Jr. que na vida real também foi uim grande falsificador e impostor. Ele nasceu em 1948 e com apenas 16 anos começou sua jornada de fraudes em que realmente trabalhou como médico, advogado e piloto de avião sem sequer ter qualificação para isso.

Na época em que Abagnale Jr. teve suas fraudes descoberta ele se tornou um dos criminosos mais procurados pelo FBI e foi pego, mas aplicando fraudes. O restante da história desse homem realmente aconteceu, enquanto cumpria pena ele foi solto para trabalhar no FBI como consultor de segurança cibernética identificando fraudes.

Capitão Phillips- 2013 (O texto contém spoilers)

Capitão Phillips é um filme baseado em eventos reais que ocorreram em 2009. A história gira em torno do capitão Richard Phillips, interpretado por Tom Hanks.

Phillips é o comandante do navio cargueiro MV Maersk Alabama, que durante uma viagem no Oceano Índico é sequestrado por piratas da Somália. No filme o líder dos piratas é Muse que coloca toda a embarcação de Phillips como refém e procura dinheiro em troca dos tripulantes.

A trama se desenrola em torno da tensa negociação do capitão e os sequestradores para tentar manter sua tripulação viva enquanto o governo americano tenta resolver a situação.

No fim do filme depois de muita angustia e cenas agoniantes, a Marinha dos Estados Unidos mobiliza uma operação de resgate para salvar o capitão e libertar o navio.

Esse filme retrata um acontecimento de 2009, em que depois de 200 anos sem sequestros no mar índico, o navio de Richard Phillips é sequestrado por piratas. Tudo na narrativa do filme realmente aconteceu, as negociações e até mesmo a operação de resgate que ficou conhecida como Operação Lança Rápida no mundo inteiro.

O Discurso do Rei- 2010 (O texto contém spoilers)

O filme o Discurso do Rei lançado em 2010 foi dirigido por Tom Hopper e conta a história rela do Rei George VI, que no filme foi interpretado por Colin Firth. O filme conta a história do rei Gago que tenta superar seu problema se tornar um grande líder da história britânica.

O filme é ambientado no período de clima terrível pré segunda guerra mundial em que George VI é nomeado como rei, após seu irmão Edward VIII abdicar do trono. George sofre de uma gagueira forte e tem problemas em falar em público e durante a trama George VI tenta encontrar confiança para superar suas dificuldades e se impor com líder.

A medida que a história vai acontecendo a segunda guerra mundial começa e George se vê obrigado a liderar seu país em um período de crise. O filme retrata isso através de um famoso discurso de George VI.

Toda a história de George VI é real, ele realmente foi um Rei gago que viveu problemas em se tornar um grande líder, apenas o terapeuta que aparece no filme não possui relatos na vida real.

Todos esses três filmes são grande obras do cinema que usaram de histórias incríveis para trazer a tona grandes pessoas que merecem ser lembradas. Os filmes são incríveis e muito fieis as histórias de origem, essas são 3 adaptações incríveis de histórias reais que você simplesmente não pode deixar de conhecer, afinal de contas são filmes espetaculares.