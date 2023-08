3 doramas clássicos que todo dorameiro precisa assistir

Assim como no mundo do cinema, os Doramas, também possuem produções clássicas que, inclusive, chamam bastante a atenção dos entusiastas de dramas. Se você nunca ouviu falar nas opções “antigas”, que carregam histórias excelentes, deveria fazer isso imediatamente.

Carregando grandes enredos e momentos marcantes, os Doramas clássicos foram responsáveis por moldar o mundo das grandes produções atuais, e por esse motivo, esses três melhores clássicos vieram a ser nossas principais dicas de hoje.

Conhecendo melhor os Doramas clássicos

Atualmente muitas obras que já estão nas plataformas de streaming, possuem o potencial latente de se tornar um clássico daqui há alguns anos, e se você ficou curioso para saber mais sobre os títulos clássicos, basta conferi-los a seguir.

Príncipe do Café

A primeira dica de drama clássico, fica com Coffe Prince, ou em tradução livre, Príncipe do Café. Sendo uma série famosa por trazer uma boa quantidade de personagens amados pela comunidade Dorameira, Coffe Prince acabou virando um clássico com o tempo.

O legal desse Dorama é que ele consegue abordar de maneira leve, diversas questões relacionadas à identidade e amor, fazendo então o espectador conseguir mergulhar em um universo diferente e repleto de emoção.

Vale ressaltar que Coffe Prince está em diversas plataformas de streaming, mas as principais recomendadas para curtir a obra, são: Kocowa, Rakuten Viki e Netflix.

O título foi lançado em 2007 e com seus 17 episódios contagiantes, vai fazer você ficar totalmente apaixonado. Então, não perca tempo, talvez essa produção clássica seja aquele título que você estava procurando para complementar sua lista de Doramas “perfeitos”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reply 1988

O segundo drama impecável que compõe essa lista é uma opção que todos os Dorameiros experientes já assistiram. Sendo uma obra que se passa na década de 1980, Reply acabou se tornando um clássico com o passar do tempo e sua história calorosa e realista da vida na época, contribuiu bastante para todo seu sucesso.

No título, um grupo de amigos, começam a reviver memórias do passado e nos mostrar personagens bastante icônicos e chicletes, que farão nos apaixonar por cada segundo da obra.

Trazendo a oportunidade de vermos de perto como era a vida na Coreia do Sul em meados de 1980, o Dorama acabou despertando a curiosidade na comunidade dorameira e como podemos ver, conseguiu conquistá-la com maestria, se tornando um clássico nos dias atuais.

Ao contrário do que muitos pensam, Reply 1988 não foi lançado na década de 80, ele é um título que é bastante recente, inclusive.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A série foi exibida através da emissora tvN entre 2015 e 2016, somando 20 episódios que trazem grandes nomes, como: Lee Hye-ri, Park Go-bum e Go Kyung-pyo, em seu elenco.

Se você está preparado para isso, devemos realçar que o título faz parte do catálogo da Netflix e Rakuten Viki. Portanto, para assisti-la basta acessar alguma dessas duas opções.

Você é linda

Por último, You’re Beautiful, ou melhor dizendo, Você é Linda, é o Dorama que irá fazer você se apaixonar.

Sendo considerado um dos dramas mais contagiantes já lançados, a obra que une uma boa história com música e comédia romântica, possui todos os fatores principais para ser um clássico de sucesso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A série clássica mostra para nós a história de uma freira em treinamento que por um pequeno problema, acaba se passando pelo seu irmão gêmeo e entra para uma banda de ídolos.

Trazendo uma história totalmente diferente do convencional e momentos bastante cômicos, o drama acabou despertando nos brasileiros, a vontade de conhecer mais as músicas coreanas. Neste título musical, muitas surpresas o aguardam e para você poder assisti-lo basta acessar as plataformas Kocowa, Rakuten Viki e Netflix.

Esperamos que todos esses Doramas incríveis tenham despertado em você a curiosidade de assistir os clássicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como sabemos, para um título virar um clássico é necessário ser uma produção “perfeita”, elenco que sabe o que está fazendo é uma história de respeito. E para a sua felicidade, essas três obras mencionadas, atendem com perfeição esses requisitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por isso, não deixe de acessar suas respectivas plataformas de streaming e dar uma chance para a produção que mais te chamou a atenção, te conquistar por completo.

Gostou dessas dicas incríveis? Muitas outras te aguardam diariamente aqui em nosso “portal de dicas”, feito especialmente para você dorameiro.