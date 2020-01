Uber lança serviço de ‘tuk tuk’ no Brasil

PUBLICIDADE 

O uber lançou nesta terça-feira (28) o serviço de viagens com ‘tuk tuk’ no Brasil. As primeiras corridas com este tipo de veículo, que tem como base uma moto e é muito comum na Ásia, começa a partir desta quarta (29), em Vitória-ES.

De acordo com a empresa, a modalidade será a opção mais barata para viajar pela plataforma na região litorânea da capital, comparada com os automóveis, mas os valores específicos não foram divulgados.

No total, 20 unidades dos veículos, que têm motores elétricos, vão rodar pela cidade em uma zona delimitada. O ‘tuk-tuk’ pode levar até dois passageiros.

A solicitação do ‘tuk-tuk’ será feita pelo mesmo aplicativo do Uber para carros. Do mesmo modo que no UberX, os usuários poderão optar se querem pagar pelas viagens direto pelo aplicativo ou com dinheiro.